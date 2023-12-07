İstanbul'un 4 ilçesinde su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? (7 Aralık İSKİ su kesintisi listesi)

7 ARALIK İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) planlı su kesintisi programını paylaştı. 7 Aralık tarihli kesinti programına göre, Ataşehir, Kadıköy, Şile ve Tuzla'nın bazı mahallelerine su verilemeyecek. Peki, Ataşehir, Kadıköy, Şile ve Tuzla'da sular ne zaman gelecek?