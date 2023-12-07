İstanbul'un 4 ilçesinde su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? (7 Aralık İSKİ su kesintisi listesi)
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 4 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. Ataşehir, Kadıköy, Şile ve Tuzla ilçesinde yer alan bazı mahallelerde yaşanacak olan su kesintisi nedeniyle su verilemeyecek. Şile'de sabah saatlerinde kesilen suyun akşam saat 17.30'da geleceği tahmin ediliyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte 7 Aralık İSKİ su kesintisi listesi.
7 ARALIK İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ
İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) planlı su kesintisi programını paylaştı. 7 Aralık tarihli kesinti programına göre, Ataşehir, Kadıköy, Şile ve Tuzla'nın bazı mahallelerine su verilemeyecek. Peki, Ataşehir, Kadıköy, Şile ve Tuzla'da sular ne zaman gelecek?