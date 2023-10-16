İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? (16 Ekim İSKİ su kesintisi listesi)

16 EKİM İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) planlı su kesintisi programını paylaştı. 16 Ekim tarihli kesinti programına göre, Arnavutköy, Beykoz, Esenler, Pendik ve Silivri'nin bazı mahallelerine su verilemeyecek. Peki, Arnavutköy, Beykoz, Esenler, Pendik ve Silivri'de sular ne zaman gelecek?