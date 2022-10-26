İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi: 2 ilçede 9 saat su kesintisi yaşanacak (26 Ekim İSKİ su kesintisi listesi)

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. Çekmeköy ve Ümraniye ilçesinde yer alan birçok mahallede yaşanacak olan su kesintisi nedeniyle 9 saat boyunca su verilemeyecek. Sabah 10.12'da kesilen suyun akşam saat 19.00'da geleceği tahmin ediliyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte 26 Ekim İSKİ su kesintisi listesi.

İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi: 2 ilçede 9 saat su kesintisi yaşanacak (26 Ekim İSKİ su kesintisi listesi) - 1

İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ

İSKİ tarafından yayımlanan 26 Ekim arıza-kesinti listesiyle birlikte, İstanbul'un birçok ilçesinde su kesintisi yaşanacağı duyuruldu. İstanbul'un hangi ilçelerinde suların kesildiği ve suların saat kaçta geleceği merak ediliyor. İşte 26 Ekim İSKİ su kesintisi listesi.

İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi: 2 ilçede 9 saat su kesintisi yaşanacak (26 Ekim İSKİ su kesintisi listesi) - 2

Çekmeköy'de yaşanacak su kesintisinin saat 10.12'de başlayacağı ve 19.00'da bitmesi öngörülüyor. Çamlık, Mehmet Akif ve Hamidiye Mahallesine 9 saat boyunca su verilemeyecek.

İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi: 2 ilçede 9 saat su kesintisi yaşanacak (26 Ekim İSKİ su kesintisi listesi) - 3

Ümraniye'de yaşanacak su kesintisinin saat 10.12'de başlayacağı ve 19.00'da bitmesi öngörülüyor. Madenler Mahallesine 9 saat boyunca su verilemeyecek.

İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi: 2 ilçede 9 saat su kesintisi yaşanacak (26 Ekim İSKİ su kesintisi listesi) - 4

Küçükçekmece'de yaşanacak su kesintisinin saat 12.14'de başlayacağı ve 15.00'da bitmesi öngörülüyor. Kanarya ve Fevzi Çakmak Mahallesine su verilemeyecek.

İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi: 2 ilçede 9 saat su kesintisi yaşanacak (26 Ekim İSKİ su kesintisi listesi) - 5

Arnavutköy'de yaşanacak su kesintisinin saat 09.10'da başlayacağı ve 15.00'da bitmesi öngörülüyor. Yassıören Mahallesine su verilemeyecek.

İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi: 2 ilçede 9 saat su kesintisi yaşanacak (26 Ekim İSKİ su kesintisi listesi) - 6

Arnavutköy'de yaşanacak su kesintisinin saat 11.11'de başlayacağı ve 17.00'da bitmesi öngörülüyor. Yunus Emre, Boğazköy İstiklal, Anadolu ve Atatürk Mahallesine su verilemeyecek.

İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi: 2 ilçede 9 saat su kesintisi yaşanacak (26 Ekim İSKİ su kesintisi listesi) - 7

Kağıthane'de yaşanacak su kesintisinin saat 10.43'de başlayacağı ve 15.00'da bitmesi öngörülüyor. Yahya Kemal, Harmantepe ve Gültepe Mahallesine su verilemeyecek.

İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi: 2 ilçede 9 saat su kesintisi yaşanacak (26 Ekim İSKİ su kesintisi listesi) - 8

Sultanbeyli'de yaşanacak su kesintisinin saat 10.43'de başlayacağı ve 17.00'da bitmesi öngörülüyor. Mimar Sinan ve Battalgazi Mahallesine su verilemeyecek.

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