MHRS Onaylı Randevu sistemi başlıyor: Onay verip gelmeyene 15 gün randevu yok
MHRS Onaylı Randevu dönemi 13 Mayıs’ta başlayacak. Yeni sistemde, randevu tarihinden bir gün önce saat 20.00’ye kadar hastaların randevusuna onay vermesi veya gelemeyeceğini bildirmesi gerekecek. Randevusunu onayladığı halde gitmeyen kişilerin, aynı branş için 15 gün boyunca yeni randevu alması kısıtlanacak. İşte MHRS Onaylı Randevu dönemine ilişkin merak edilen 10 soru ve yanıtları…
Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nde (MHRS) Onaylı Randevu dönemi 13 Mayıs Pazartesi günü başlıyor.
Hastalara, hastanelere ve hekimlere zamanı verimli kullanma imkanı sunacak Onaylı Randevu Sistemi’nde, randevuların iptal edilmesinin ardından boş kalan kapasite, hizmet bekleyen hastalar için kullanılacak.
Boş kalan her randevuda, sistemden randevu alamayan ancak talep bırakmış hastalara ulaşılacak ve öncelik talepte bulunan hastalara verilecek.Yeni sisteme ilişkin merak edilen 10 soru ve yanıtları şöyle: