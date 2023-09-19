İstanbul'un 8 ilçesinde su kesintisi: 8 saat su kesintisi yaşanacak (19 Eylül İSKİ su kesintisi listesi)

19 EYLÜL İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) planlı su kesintisi programını paylaştı. 19 Eylül tarihli kesinti programına göre, Büyükçekmece, Güngören, Ataşehir, Kadıköy, Kağıthane, Sancaktepe, Ümraniye ve Şile'nin bazı mahallelerine su verilemeyecek. Şile'de yaşanan su kesintisi nedeniyle bölgeye 8 saat boyunca su verilemeyecek. Peki, Büyükçekmece, Güngören, Ataşehir, Kadıköy, Kağıthane, Sancaktepe, Ümraniye ve Şile'de sular ne zaman gelecek?