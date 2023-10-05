İstanbul'un 8 ilçesinde su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? (5 Ekim İSKİ su kesintisi listesi)
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 8 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. Arnavutköy, Ataşehir, Başakşehir, Beykoz, Esenler, Fatih, Kağıthane ve Tuzla ilçesinde yer alan bazı mahallelerde yaşanacak olan su kesintisi nedeniyle su verilemeyecek. Başakşehir ilçesinde sabah saatlerinde kesilen suyun gece saat 23.59'da geleceği tahmin ediliyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte 5 Ekim İSKİ su kesintisi listesi.
5 EKİM İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ
İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) planlı su kesintisi programını paylaştı. 5 Ekim tarihli kesinti programına göre, Arnavutköy, Ataşehir, Başakşehir, Beykoz, Esenler, Fatih, Kağıthane ve Tuzla'nın bazı mahallelerine su verilemeyecek. Peki, Arnavutköy, Ataşehir, Başakşehir, Beykoz, Esenler, Fatih, Kağıthane ve Tuzla'da sular ne zaman gelecek?