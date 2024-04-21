İstanbul'un 9 ilçesinde elektrik kesintisi (Büyükçekmece, Esenyurt, Silivri...) Elektrikler ne zaman gelecek?
İstanbul'un 9 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanıyor. Kesintilerden etkilenen vatandaşlar, BEDAŞ planlı kesinti programını inceliyor. Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) planlı elektrik kesintisi programını paylaştı. 21 Nisan tarihli kesinti listesine göre, Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Beşiktaş, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Silivri, Şişli'nin bazı bölgelerine su verilemeyecek. Kesintilerden etkikenen vatandaşlar, BEDAŞ programını inceliyor.
21 NİSAN ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI