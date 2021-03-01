İşte Kabine'de alınan kararlar: Madde madde kademeli normalleşme dönemi

ntv.com.tr 01.03.2021 - 21:22
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin illere göre risk değerlendirme haritasını açıkladı.
Haritada; düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategoriler belirlendi.
Covid-19 risk değerlendirme haritasına göre, İstanbul ve İzmir yüksek riskli (turuncu), Ankara orta riskli (sarı) kategoride yer aldı.
Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır Covid-19'da düşük riskli(mavi) iller oldu.
Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman, çok yüksek riskli (kırmızı) grupta yer aldı. DETAYLI HABERE İÇİN TIKLAYINIZ
Corona virüs salgınıyla mücadele 'yerinde karar' olarak adlandırılan kademeli normalleşme dönemi başlıyor.
Yerinde karar döneminde alınacak kararlar, vaka sayıları, aşı yapılan kişi sayısı ve hastanelerin doluluk oranlarına göre illere özgü normalleşme adımları atılacak.
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı, düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha Pazar günü devam edecek.
Ülke genelinde süren akşam 21.00 ile sabah 05.00 arasındaki sokağa çıkma sınırlaması ise sürecek.
Okullar, Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8’inci ve 12’nci sınıflarda eğitim öğretime açılacak.
Düşük ve orta riskli illerde, ilaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde de eğitim öğretime başlanacak.
Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise genel uygulamanın dışında, sadece liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacak.