İşte Kabine'de alınan kararlar: Madde madde kademeli normalleşme dönemi

Beştepe'de 3,5 saat süren Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yeni normalleşme planını açıkladı. Bu kapsamda risksiz illerde hafta sonu kısıtlaması yok. İşte madde madde kademeli normalleşme dönemi...

Abone ol Paylaş









ntv.com.tr 01.03.2021 - 21:22

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin illere göre risk değerlendirme haritasını açıkladı. Haritada; düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategoriler belirlendi. Covid-19 risk değerlendirme haritasına göre, İstanbul ve İzmir yüksek riskli (turuncu), Ankara orta riskli (sarı) kategoride yer aldı. Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır Covid-19'da düşük riskli(mavi) iller oldu. Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman, çok yüksek riskli (kırmızı) grupta yer aldı. DETAYLI HABERE İÇİN TIKLAYINIZ

Corona virüs salgınıyla mücadele 'yerinde karar' olarak adlandırılan kademeli normalleşme dönemi başlıyor. Yerinde karar döneminde alınacak kararlar, vaka sayıları, aşı yapılan kişi sayısı ve hastanelerin doluluk oranlarına göre illere özgü normalleşme adımları atılacak.

Bugün 15.00'te Beştepe gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Erdoğan, kademeli normalleşme için alınan önlemleri açıkladı.

İşte Türkiye'nin salgınla mücadelede aldığı 1 Mart normalleşme kararları:

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI Hafta sonu sokağa çıkma yasağı, düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha Pazar günü devam edecek. Ülke genelinde süren akşam 21.00 ile sabah 05.00 arasındaki sokağa çıkma sınırlaması ise sürecek.

YÜZ YÜZE EĞİTİM Okullar, Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8’inci ve 12’nci sınıflarda eğitim öğretime açılacak. Düşük ve orta riskli illerde, ilaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde de eğitim öğretime başlanacak.



Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise genel uygulamanın dışında, sadece liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacak.

RESTORAN VE KAFELER Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler, çok yüksek riskli iller dışında, Türkiye genelinde faaliyetlerini sabah 07.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında, yüzde 50 kapasiteyle sürdürebilecekler.

Halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesisler, düşük ve orta riskli illerimizde, sabah 9 ile akşam 19 arasında faaliyet gösterebilecek.



Kamunun çalışma saatleri tüm Türkiye’de normale döndürülecek, ihtiyaç halinde Valilikler farklı düzenlemeler yapabilecek.

Sokağa çıkma saatleri sınırlı olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı grubundaki vatandaşlarımızla ilgili düzenleme, düşük ve orta riskli illerimizde kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek riskli sınıftaki illerde ise sokağa çıkma süresi artırılacak.

DÜĞÜN VE NİKAHLAR Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, düşük ve orta riskli illerimizde 100 kişiyi, yüksek ve çok riskli bölgelerde 50 kişiyi geçmemek ve 1 saati aşmamak kaydıyla yapılabilecek.

Sivil toplum örgütleri, meslek odaları, kooperatifler ve benzeri kuruluşların genel kurulları; düşük, orta ve yüksek riskli illerde, katılımı 300 kişiyi geçmeyecek şekilde yapılabilecek.



Diğer hususlardaki uygulamaların nasıl olacağı, daha önce ifade ettiğim gibi, Valiliklerimizin başkanlığındaki İl Hıfzıssıhha Kurullarımız tarafından belirlenecek.