İzmir, Eskişehir ve Bilecik'te şiddetli yağış

İzmir'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kentte, öğle saatlerinde başlayan yağmur yer yer şiddetini artırdı.
Bornova, Konak ve Karabağlar ilçelerinde zemin katlarda bulunan bazı iş yerlerini su bastı.
Yağış, trafikte aksamalara yol açtı.
Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda da sağanak nedeniyle esnaf, suların dükkanlarına girmemesi için süpürge ve çekpas ile önlem aldı.
Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da saçak altlarında ve kapalı mekanlarda yağışın dinmesini bekledi.
Kentte itfaiye ekipleri, su birikintilerini tahliye etmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Çınarlı alt geçitte mahsur kalan 2 kişi, bir süre sonra İZSU ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sağanak nedeniyle motosiklet sürücüleri de zor anlar yaşadı.
Bayraklı ilçesinde sağanağa yakalanan ve motosikleti arızalanan motokurye Murat Güneyli, "Sipariş götürürken yağmura yakalandım. Motor stop etti, yolda kaldım. Motoru elimle götürerek ilerlemeye çalışıyorum. Belki motor biraz dinlenirse yeniden çalışır diye buraya sığındım. Siparişi nasıl ulaştıracağımı bilmiyorum" dedi.
Bornova ilçesindeki Mediha Mahmutbey Ortaokulu'nun bahçesi de su ile doldu. İtfaiye ekiplerine durumu bildiren okul yönetimi, bahçeye dolan yağmur suları nedeniyle öğrencileri, okul çıkışı aileleri gelene kadar sınıflarda bekletti.
Öğrenciler, öğretmenler eşliğinde okul girişine kadar araçlarıyla gelen ailelerine teslim edildi.
İhbar üzerine okula gelen itfaiye ekipleri yağmur suyunun tahliyesi için çalışmalara başladı.
Bornova Çamdibi mevkiinde bir esnaf da sokaktan geçmek için çareyi bota binmekte buldu.
Her sene aynı manzarayla karşılaştıkları için botu dükkanda tutmaya başladıklarını, yağmur yağdığı zaman da kullandıklarını ifade eden Serdar Aşın isimli esnaf, sorunlarının çözümü için İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bornova Belediyesine çağrıda bulundu.
Bir başka vatandaş da su dolu yola uzanarak anın keyfini çıkardı.
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde de benzer görüntüler vardı. İlçede iki gündür etkili olan şiddetli sağanak, günlük yaşamı felç etti.
Metrekareye 20 kilogramın üzerinde yağışın düştüğü 13 bin nüfuslu ilçeye bağlı Yarbasan, Çatören, Şükranlı, Sancar ve Sarıcailyas mahallelerinde sağanak yağışların ardından sel meydana geldi.
Mahalleye giden iki karayolunda sel suları yolun üzerinden aktığı için yol trafiğe kapatıldı.
Özellikle Çatören Mahallesi’nde etkili olan sağanağın ardından yüksek tepelerden akan sular ve derelerin taşması sonucu mahallenin ortasından akan sel suları 3 kullanılmayan evin yıkılmasına neden oldu.
Seyitgazi İlçe Belediye Başkanı Uğur Tepe, sel sularının 5 mahallede etkisini gösterdiğini ifade ederek, "Son günlerde yoğun yağışlar alıyoruz. Özellikle ilçemizin Sarıcailyas, Sancar, Çatören ve Yarbasan Mahallesi’nde bugün metrekareye 20 kilogram civarında yağışın düşmesiyle Derelerimizden çok fazla sel akışı meydana geldi. Buralarda özellikle bazı hemşehrilerimizi mahsur kaldığını gördük. Onları iş makineleriyle kurtarmaya çalışıyoruz." dedi.
Hayvanların da telef olduğunu söyleyen Tepe, Şu anda Sarıcailyas bölgesindeyiz, çok yoğun bir sel akışı var. Köprülerden, yol üstlerinden su geçişleri var. Buradan akan sel Sancar üzerinden derelere karışıyor. Orada da yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Çatören Mahallesi’nde de dere ağzında bulunan yerlerde yoğun sel akışıyla vatandaşlarımız mağdur oldu. Yarbasan’da da aynı şekilde baraj kenarında yoğun mağduriyet yaşanıyor. Bütün iş makinelerimiz, büyük belediyemiz, Devlet Su İşleri ve diğer müdürlüklerimizin desteğiyle bunun üstesinden gelmeye çalışıyoruz" dedi.
Sağanağın etkili olduğu mahallelerde Seyitgazi İlçe Kaymakamlığı ve AFAD ekiplerince hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Seyitgazi Kaymakamı Yeşim Altın ve AFAD Eskişehir İl Müdürü Recep Bayar, mahallede incelemelerde bulundu. Eskişehir Jandarma Komutanlığı Komando Bölüğü de bölgede temizlik çalışmalarına destek verdi.
Çatören Mahallesi’nde oturan Zihni Yıldırım, sel sularının önüne kattığı her şeyi alıp götürdüğünü belirterek, "İki gündür çok yoğun bir yağış var. Yüksekteki çok tarım arazisi hasar gördü. İki gün boyunca süren yağış bugün bizim mahallemizi etkiledi. İki dere arasına kurulmuş mahallemizde şu anda 3 evimiz yıkıldı. Çok şükür ki can kaybımız yok. Mahallenin altında bulunan bütün tarım arazileri şu anda yok diyebilirim. Mahallenin ortasından geçen bu su yoktu, kurak bir köyde sağanak yağmurun ardından mahallenin ortasından dereye gibi su akmaya başladı. Şimdiye kadar buralarda görülmemiş bir sel yaşadık. Burada sel önünde ne varsa alıp götürdü" şeklinde konuştu.
Seyitgazi Ziraat Odası Başkanı Erhan Erden de sağanakların ardından ekili alanların sular altında kaldığını söyledi. Bölgede buğday, arpa ve mısır gibi hububat ürünlerinin çoğunlukla ekildiğini ifade eden Erden, "Sel suları ilçemizde yaklaşık 10 bin dekarlık alanda etkili oldu ve zarara yol açtı" dedi.
Meteoroloji verilerine göre iki günde Seyitgazi ilçesinde metrekareye 77 kilogram yağış düşerken, bugün ve yarın da kuvvetli sağanak bekleniyor. Kaymakamlık ve AFAD, ani su baskınlarına karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi.
Bilecik'te de sağanak nedeniyle alt geçit, iş yerleri ve evleri su bastı, sürücüler zor anlar yaşadı.
Kent merkezinde etkili olan yağış nedeniyle Bahçelievler ile Hürriyet mahalleleri arasındaki alt geçidi kısa sürede su bastı. Alt geçitteki sürücüler biriken su nedeniyle zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri, vidanjörle suyu tahliye etti.
Küçük sanayi sitesinde su birikmesi nedeniyle de sürücüler ve vatandaşlar zorlandı. Su basan bazı işyerlerini ve evlerini vatandaşlar kendi imkanlarıyla temizledi.
Bilecik-Bozüyük karayolunun İstasyon mevkisinde sel nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi. Bazı işyerlerinin depolarını su bastı.
Bahçelievler Mahallesindeki Kültür ve Kongre Merkezi önünde suyun rögar kapaklarından taşması sonucu, sürücüler geçmekte sıkıntı çekti. Belediye ekipleri, bölgede yağış nedeniyle meydana gelen olumsuzlukları gidermek için cadde ve sokaklardaki çalışmaları sürdürüyor.