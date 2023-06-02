İzmir, Eskişehir ve Bilecik'te şiddetli yağış

"SEL ÖNÜNE NE KATTIYSA GÖTÜRDÜ"

Çatören Mahallesi’nde oturan Zihni Yıldırım, sel sularının önüne kattığı her şeyi alıp götürdüğünü belirterek, "İki gündür çok yoğun bir yağış var. Yüksekteki çok tarım arazisi hasar gördü. İki gün boyunca süren yağış bugün bizim mahallemizi etkiledi. İki dere arasına kurulmuş mahallemizde şu anda 3 evimiz yıkıldı. Çok şükür ki can kaybımız yok. Mahallenin altında bulunan bütün tarım arazileri şu anda yok diyebilirim. Mahallenin ortasından geçen bu su yoktu, kurak bir köyde sağanak yağmurun ardından mahallenin ortasından dereye gibi su akmaya başladı. Şimdiye kadar buralarda görülmemiş bir sel yaşadık. Burada sel önünde ne varsa alıp götürdü" şeklinde konuştu.