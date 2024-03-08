İzmir ile Bodrum’da sağanak ve dolu: Araçların üzeri beyaza büründü
Yurdun batısı bugün soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında. Bodrum’da 15 dakika yağan dolu ve yağmur caddeleri göle çevirdi. Dolu yağışı İzmir’de de etkili oldu. Torbalı’da araçların üzeri beyaza büründü.
Türkiye’nin batısında bugün yağışlı hava etkili oluyor.
Muğla’nın turizm merkezi ilçelerinden Bodrum’da 15 dakika yağan yağmur ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.
Dolu, İzmir’de de etkili oldu. Torbalı’da araçların üzerini beyazlatan dolu 15 dakika boyunca etkili oldu.