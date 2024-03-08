İzmir ile Bodrum’da sağanak ve dolu: Araçların üzeri beyaza büründü

Yurdun batısı bugün soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında. Bodrum’da 15 dakika yağan dolu ve yağmur caddeleri göle çevirdi. Dolu yağışı İzmir’de de etkili oldu. Torbalı’da araçların üzeri beyaza büründü.

İzmir ile Bodrum’da sağanak ve dolu: Araçların üzeri beyaza büründü - 1

Türkiye’nin batısında bugün yağışlı hava etkili oluyor.

Muğla’nın turizm merkezi ilçelerinden Bodrum’da 15 dakika yağan yağmur ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Dolu, İzmir’de de etkili oldu. Torbalı’da araçların üzerini beyazlatan dolu 15 dakika boyunca etkili oldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

İzmir ile Bodrum’da sağanak ve dolu: Araçların üzeri beyaza büründü - 2

BODRUM'DA 15 DAKİKA ŞİDDETLİ SAĞANAK

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Bodrum’da sabah saatlerinde 15 dakika etkili olan dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İzmir ile Bodrum’da sağanak ve dolu: Araçların üzeri beyaza büründü - 3

Başta Gümbet Mahallesi olmak üzere yarımadanın güney bölgelerinde etkili olan dolu yağışında sürücüler zor anlar yaşadı.

İzmir ile Bodrum’da sağanak ve dolu: Araçların üzeri beyaza büründü - 4

Fındık büyüklüğündeki dolu kentin bazı bölgelerini beyaza çevirdi.

Kuvvetli sağanak nedeniyle de cadde ve sokaklar göle döndü, vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.
İzmir ile Bodrum’da sağanak ve dolu: Araçların üzeri beyaza büründü - 5

Yağışların ardından yarımadanın güney bölgeleri tekrar güneşli havanın etkisi altına girdi.

İzmir ile Bodrum’da sağanak ve dolu: Araçların üzeri beyaza büründü - 6

İZMİR'E DE DOLU YAĞDI

Yağışlı hava Torbalı’da da etkisini gösterdi.

Torbalı’da bugün saat 13.00 sıralarında, ceviz büyüklüğünde dolu yağışı etkili oldu.
İzmir ile Bodrum’da sağanak ve dolu: Araçların üzeri beyaza büründü - 7

Yaklaşık 15 dakika süren dolu yağışının ardından ilçenin birçok noktası beyaza büründü. Vatandaşlar dolu yağışını cep telefonları ile görüntüledi.

İzmir ile Bodrum’da sağanak ve dolu: Araçların üzeri beyaza büründü - 8
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