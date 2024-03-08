İzmir ile Bodrum’da sağanak ve dolu: Araçların üzeri beyaza büründü

Türkiye’nin batısında bugün yağışlı hava etkili oluyor.

Muğla’nın turizm merkezi ilçelerinden Bodrum’da 15 dakika yağan yağmur ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Dolu, İzmir’de de etkili oldu. Torbalı’da araçların üzerini beyazlatan dolu 15 dakika boyunca etkili oldu.