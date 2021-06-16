İzmir'de aşı kuyruğu: Yoğunluk akşam da sürdü

Anadolu Ajansı 16.06.2021 - 23:09 | Son Güncelleme : 17.06.2021 - 00:17
İzmir Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ndeki aşı yoğunluğu akşam da sürüyor.
Sağlık İl Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, dün yaklaşık 10 bin kişiye randevulu olarak aşı yapılan hastanede, bugün de aşı uygulanan kişi sayısının 10 bine ulaşacağı tahmin ediliyor.
Hastaneye ilk doz aşısını vurdurmak için gelen muhasebeci Mehmet Köse, sıranın kendisine gelmesini heyecanla beklediğini belirtti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşı uygulamasına ilişkin açıklamalarını takip ettiğini dile getiren Köse, "Dün randevumu aldım bugün de aşı yaptırmaya geldim. Salgın süresince maske mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ettim, hastalığa yakalanmadım. Aşılandıktan sonra normal hayatımıza dönmeyi dört gözle bekliyoruz" dedi.
Yunus Çayır ise aşı olabileceği için çok mutlu olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:
"Corona virüs çağımızın vebası. Artık rahat nefes almak, çocuklarımızla tatil yapabilmek istiyoruz. Aşı olmadan bunların hiçbirini yapamıyoruz. İkinci dozu da yaptırdıktan sonra rahata kavuşacağız. Bu nedenle aşı olmaya koşa koşa geldim"