İzmir'de aşı kuyruğu: Yoğunluk akşam da sürdü

Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında SGK'ya kayıtlı çalışanların aşı randevu sistemine dahil edilmesiyle İzmir'deki hastanelerde yaşanan yoğunluk akşam saatlerinde de sürdü.

Anadolu Ajansı 16.06.2021 - 23:09 | Son Güncelleme : 17.06.2021 - 00:17

İzmir'de aşı kuyruğu: Yoğunluk akşam da sürdü - 1

İzmir Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ndeki aşı yoğunluğu akşam da sürüyor.

İzmir'de aşı kuyruğu: Yoğunluk akşam da sürdü - 2

GÜNDE 10 BİN KİŞİYE AŞI

Sağlık İl Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, dün yaklaşık 10 bin kişiye randevulu olarak aşı yapılan hastanede, bugün de aşı uygulanan kişi sayısının 10 bine ulaşacağı tahmin ediliyor.

İzmir'de aşı kuyruğu: Yoğunluk akşam da sürdü - 3

Hastaneye ilk doz aşısını vurdurmak için gelen muhasebeci Mehmet Köse, sıranın kendisine gelmesini heyecanla beklediğini belirtti.

İzmir'de aşı kuyruğu: Yoğunluk akşam da sürdü - 4

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşı uygulamasına ilişkin açıklamalarını takip ettiğini dile getiren Köse, "Dün randevumu aldım bugün de aşı yaptırmaya geldim. Salgın süresince maske mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ettim, hastalığa yakalanmadım. Aşılandıktan sonra normal hayatımıza dönmeyi dört gözle bekliyoruz" dedi.

İzmir'de aşı kuyruğu: Yoğunluk akşam da sürdü - 5

Yunus Çayır ise aşı olabileceği için çok mutlu olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Corona virüs çağımızın vebası. Artık rahat nefes almak, çocuklarımızla tatil yapabilmek istiyoruz. Aşı olmadan bunların hiçbirini yapamıyoruz. İkinci dozu da yaptırdıktan sonra rahata kavuşacağız. Bu nedenle aşı olmaya koşa koşa geldim"

İzmir'de aşı kuyruğu: Yoğunluk akşam da sürdü - 6
İzmir'de aşı kuyruğu: Yoğunluk akşam da sürdü - 7
İzmir'de aşı kuyruğu: Yoğunluk akşam da sürdü - 8
İzmir'de aşı kuyruğu: Yoğunluk akşam da sürdü - 9
İzmir'de aşı kuyruğu: Yoğunluk akşam da sürdü - 10
İzmir'de aşı kuyruğu: Yoğunluk akşam da sürdü - 11
İzmir'de aşı kuyruğu: Yoğunluk akşam da sürdü - 12
İzmir'de aşı kuyruğu: Yoğunluk akşam da sürdü - 13
İzmir'de aşı kuyruğu: Yoğunluk akşam da sürdü - 14
İzmir'de aşı kuyruğu: Yoğunluk akşam da sürdü - 15
İzmir'de aşı kuyruğu: Yoğunluk akşam da sürdü - 16
İzmir'de aşı kuyruğu: Yoğunluk akşam da sürdü - 17
İzmir'de aşı kuyruğu: Yoğunluk akşam da sürdü - 18
İzmir'de aşı kuyruğu: Yoğunluk akşam da sürdü - 19
İzmir'de aşı kuyruğu: Yoğunluk akşam da sürdü - 20

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER