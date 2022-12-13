İzmir'de caddeler göle döndü, araçlar sular altında kaldı

İzmir’de, meteorolojinin uyarısının ardından beklenen sağanak yağış başladı. Bazı araçlar sular altında kaldı.

İzmir'de caddeler göle döndü, araçlar sular altında kaldı - 1

Meteoroloji'nin uyarısı sonrası kentte öğleden sonra şiddetli yağmur etkili oldu.

İzmir'de caddeler göle döndü, araçlar sular altında kaldı - 2

Bu uyarının ardından yağmur, bazı ilçelerde etkili oldu. Mazgalların tıkanması sonucu cadde ve sokaklar dere yatağına döndü.

Bazı araçlar suya gömüldü, sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti. 

İzmir'de caddeler göle döndü, araçlar sular altında kaldı - 3

Narlıdere bölgesinde bir caddeyi su bastı, araçlar suya gömüldü.

Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bazı dükkanları su bastı. Esnaf işyerlerine dolan suyu tahliye etmeye çalıştı.

İzmir'de caddeler göle döndü, araçlar sular altında kaldı - 4

Özellikle Mithatpaşa Caddesi'nde bulunan giriş katlar da suyla doldu.

İzmir'de caddeler göle döndü, araçlar sular altında kaldı - 5

Belediye ekipleri, suların tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir'de caddeler göle döndü, araçlar sular altında kaldı - 6

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