İzmir'de caddeler göle döndü, araçlar sular altında kaldı

Meteoroloji'nin uyarısı sonrası kentte öğleden sonra şiddetli yağmur etkili oldu.
Bu uyarının ardından yağmur, bazı ilçelerde etkili oldu. Mazgalların tıkanması sonucu cadde ve sokaklar dere yatağına döndü.
Bazı araçlar suya gömüldü, sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti.
Narlıdere bölgesinde bir caddeyi su bastı, araçlar suya gömüldü.
Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bazı dükkanları su bastı. Esnaf işyerlerine dolan suyu tahliye etmeye çalıştı.
Özellikle Mithatpaşa Caddesi'nde bulunan giriş katlar da suyla doldu.
Belediye ekipleri, suların tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor.