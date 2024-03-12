İzmir’de suç örgütü lideri “Maraz”a operasyon: 5 kişi gözaltında

KAPIYI AÇMAMAK İÇİN DİRENDİ

Özel Harekat Polisi’nin de destek verdiği operasyonda, çete üyelerinden birinin kapıyı açmamaya direndiği anlar da yer aldı.

Polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu gözaltına alınan Hasan Keser ve örgüt mensubu olduğu değerlendirilen diğer 4 şüpheli, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.