İzmir’de suç örgütü lideri “Maraz”a operasyon: 5 kişi gözaltında
Türkiye genelinde gerçekleşen “Mahzen” operasyonunun İzmir ayağında, Torbalı’da “Maraz” lakabıyla bilinen Hasan Keser’in liderliğini yaptığı suç örgütü çökertildi. Operasyonda örgütün lideri dahil olmak üzere 5 kişi gözaltına alındı.
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde “Mahzen” isimli operasyon gerçekleştirildi.Operasyonun İzmir ayağında, Torbalı ilçesinde faaliyet yürüten “Keser” isimli suç örgütüne yönelik operasyon yapıldı.