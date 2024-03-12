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İzmir’de suç örgütü lideri “Maraz”a operasyon: 5 kişi gözaltında

Türkiye genelinde gerçekleşen “Mahzen” operasyonunun İzmir ayağında, Torbalı’da “Maraz” lakabıyla bilinen Hasan Keser’in liderliğini yaptığı suç örgütü çökertildi. Operasyonda örgütün lideri dahil olmak üzere 5 kişi gözaltına alındı.

İzmir’de suç örgütü lideri “Maraz”a operasyon: 5 kişi gözaltında - 1

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde “Mahzen” isimli operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonun İzmir ayağında, Torbalı ilçesinde faaliyet yürüten “Keser” isimli suç örgütüne yönelik operasyon yapıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İzmir’de suç örgütü lideri “Maraz”a operasyon: 5 kişi gözaltında - 2

Operasyonda suç örgütünün “Maraz” lakaplı lideri Hasan Keser ve örgüt üyelerinin adreslerine baskın düzenlendi.

İzmir’de suç örgütü lideri “Maraz”a operasyon: 5 kişi gözaltında - 3

KAPIYI AÇMAMAK İÇİN DİRENDİ

Özel Harekat Polisi’nin de destek verdiği operasyonda, çete üyelerinden birinin kapıyı açmamaya direndiği anlar da yer aldı.

Polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu gözaltına alınan Hasan Keser ve örgüt mensubu olduğu değerlendirilen diğer 4 şüpheli, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
İzmir’de suç örgütü lideri “Maraz”a operasyon: 5 kişi gözaltında - 4

Adreslerde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin ateşli silah kullanmak suretiyle kasten yaralama, mala zarar verme, tehdit, hakaret, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve ruhsatsız silah kullanma olaylarına da karıştıkları tespit edildi.
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