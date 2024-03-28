Jandarma EFT dolandırıcılarını yakaladı: Koyunları alıp parasını ödemediler
Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde ileri tarihli EFT işlemi yaparak vatandaşlardan koyun satın alan dolandırıcılar, satın alma işlemi bitince EFT’yi iptal ederek kayıplara karıştı. Dolandırıcılar, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.
H.G., C.M. ve K.C., Burhaniye’nin Kırtık köyünde geçimini hayvancılıkla sağlayan Şenol E. ile 35 hayvanın satışı için pazarlık yaptı. Şenol E. ilk başta hayvanlarını satmak istemediği için yüksek fiyat verirken, sonunda taraflar 35 koyun için 400 bin Türk lirasına anlaştı.