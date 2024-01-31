Kabine toplantısı ne zaman, bu hafta olacak mı? Öğretmen atamaları için gözler Kabine'de
Kabine toplantısının ne zaman yapılacağına yönelik tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak olan yeni Kabine toplantısı öncesinde, yeni gündem maddelerinin neler olacağı merak ediliyor. Peki, yeni Kabine toplantısı ne zaman, bu hafta olacak mı?
Yeni Kabine toplantısı için geri sayım başladı. Normal şartlarda 29 Ocak tarihinde yapılması beklenen Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun takvimi nedeniyle yapılamadı. Yapılacak olan yeni Kabine toplantısının tarihi ve gündem maddeleri araştırılıyor. İşte ayrıntılar.