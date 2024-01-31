Kabine toplantısı ne zaman, bu hafta olacak mı? Öğretmen atamaları için gözler Kabine'de

Kabine toplantısının ne zaman yapılacağına yönelik tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak olan yeni Kabine toplantısı öncesinde, yeni gündem maddelerinin neler olacağı merak ediliyor. Peki, yeni Kabine toplantısı ne zaman, bu hafta olacak mı?

Kabine toplantısı ne zaman, bu hafta olacak mı? Öğretmen atamaları için gözler Kabine'de - 1

Yeni Kabine toplantısı için geri sayım başladı. Normal şartlarda 29 Ocak tarihinde yapılması beklenen Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun takvimi nedeniyle yapılamadı. Yapılacak olan yeni Kabine toplantısının tarihi ve gündem maddeleri araştırılıyor. İşte ayrıntılar.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kabine toplantısı ne zaman, bu hafta olacak mı? Öğretmen atamaları için gözler Kabine'de - 2

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

2024 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı için tarih araştırmaları başladı. Yeni yılın ilk Kabine toplantısı 16 Ocak'ta gerçekleşti.

Normal şartlarda her 14 günde bir gerçekleşen Kabine toplantısının 29 Ocak'ta yapılması bekleniyordu fakat toplantı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takviminde yer almadığı için yapılamadı.

Yeni toplantı tarihi henüz açıklanmadı fakat Kabine'nin 5 Şubat 2024 Pazartesi günü toplanması bekleniyor.

Kabine toplantısı ne zaman, bu hafta olacak mı? Öğretmen atamaları için gözler Kabine'de - 3

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak olan Kabine toplantısında, Türkiye'nin iç ve dış siyasi gündemi değerlendirilecek.

Öte yandan Kabine'de öğretmen atamalarının da ele alınması bekleniyor.

Kabine toplantısı ne zaman, bu hafta olacak mı? Öğretmen atamaları için gözler Kabine'de - 4

BAKAN TEKİN'DEN ÖĞRETMEN ATAMASI AÇIKLAMASI

Diğer yandan öğretmen adaylarının beklediği öğretmen atamaları hakkında Bakan Tekin, şunları söylemişti;

"2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız. Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum. Ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur. Ama tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir."

DAHA FAZLA GÖSTER