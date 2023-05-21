Kadıköy'de polise saldıran 4 kişi gözaltına alındı

Kadıköy'de yüksek sesle müzik dinleyen grubu polis ekipleri uyardı. Uyarıları dikkate almayan grup, ekiplerin ikinci kez kendilerini uyarmaya geldiği sırada arbede yaşandı. Arbede sırasında biber gazı sıkan polise yumruk atıldı. Polisin havaya ateş açtığı olayda 4 kişi gözaltına alındı.

Kadıköy'de polise saldıran 4 kişi gözaltına alındı - 1

İstanbul'un Kadıköy ilçesi Moda sahilinde, iddiaya göre yüksek sesle müzik dinleyen bir grup çevredeki vatandaşları rahatsız etti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kadıköy'de polise saldıran 4 kişi gözaltına alındı - 2

Vatandaşların ihbarı üzerine gelen polis ekipleri grubu uyardıktan sonra olay yerinden ayrıldı. 

Bir süre sonra grup uyarıları dikkate almayarak yüksek sesle müzik dinlemeye devam etti. 

Kadıköy'de polise saldıran 4 kişi gözaltına alındı - 3

İhbar üzerine ikinci kez olay yerine gelen polis ekipleri ile grup arasında arbede çıktı.

Kadıköy'de polise saldıran 4 kişi gözaltına alındı - 4

Gruptaki bir kişi biber gazı sıkan polise yumruk attı. Polis memuru da havaya ateş ederek grubu dağıttı.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Kadıköy'de polise saldıran 4 kişi gözaltına alındı - 5

Olay sırasında 4 kişi gözaltına alınırken o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Kadıköy'de polise saldıran 4 kişi gözaltına alındı - 6

Görüntülerde, polis ekiplerinin bir kişiyi gözaltına aldığı sırada, grubun ekiplere müdahale etmeye çalıştığı ve bunun üzerine ekiplerin biber gazıyla grubu dağıtmaya çalıştığı görülüyor.

Kadıköy'de polise saldıran 4 kişi gözaltına alındı - 7

Polisin biber gazı sıkmasının ardından bir kişinin polis memuruna yumruk attığı ve bunun üzerine polisin silahını çekerek havaya 3 el uyarı ateşi açtığı görülüyor.

DAHA FAZLA GÖSTER