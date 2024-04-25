Kadıköy’deki sopalı dehşetin sebebi belli oldu: Nöbet listesi kavgası cinayetle bitti

İstanbul Kadıköy’deki Göztepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde güvenlik amiri Erdal Çaycı’nın yardımcısı Atilla Ay’ı sopayla döverek öldürdüğü olayda Çaycı’nın ifadesi ortaya çıktı. Ay ile uzun süredir nöbet listeleri nedeniyle tartıştıklarını anlatan Çaycı, “Birkaç kez kendisini bu sebeple uyardım. Beni dinlemedi. Üstüne küfür etti. Önce o yanında duran sopaya yöneldi. Bende sağ tarafımda duran sopayı elime aldım. Savurduğumda omzuna vurmayı amaçladım ama başına geldi. Birkaç kez vurdum.” dedi.

Kadıköy’deki sopalı dehşetin sebebi belli oldu: Nöbet listesi kavgası cinayetle bitti - 1

İstanbul Kadıköy’deki sopalı dehşette, şüphelinin ifadesi ortaya çıktı.

Olay, 23 Nisan Salı günü saat 19.00 sıralarında Göztepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde yaşandı.

Hastanede güvenlik amiri olarak görev yapan Erdal Çaycı ile 15 yıllık arkadaşı güvenlik amiri yardımcısı Atilla Ay arasında tartışma çıktı.

Vardiya tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kadıköy’deki sopalı dehşetin sebebi belli oldu: Nöbet listesi kavgası cinayetle bitti - 2

Hastanenin sistem odasındaki kavgada Erdal Çaycı, sopayla Atilla Ay’ı dövmeye başladı.

Atilla Ay olay yerinde yaşamını yitirirken, Erdal Çaycı polisi arayarak iş arkadaşını öldürdüğünü söyledi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, Atilla Ay’ı yerde hareketsiz halde yatarken buldu.

Yapılan olay yeri incelemelerinin ardından Atilla Ay’ın cenazesi adli tıp kurumuna götürüldü.

Saldırgan ise gözaltına alınarak Kadıköy Asayiş Büro Amirliği’ne götürüldü.

Kadıköy’deki sopalı dehşetin sebebi belli oldu: Nöbet listesi kavgası cinayetle bitti - 3

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli Erdal Çaycı Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi.

Savcılık ifadesinin ardından hakimliğe sevk edilen şüpheli Erdal Çaycı kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kadıköy’deki sopalı dehşetin sebebi belli oldu: Nöbet listesi kavgası cinayetle bitti - 4

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Erdal Çaycı’nın hakimlikte verdiği ifadeye ulaşıldı.

Ay ile uzun süredir nöbet listeleri nedeniyle tartıştıklarını anlatan Çaycı, “Birkaç kez kendisini bu sebeple uyardım. Beni dinlemedi. Üstüne küfür etti. Önce o yanında duran sopaya yöneldi. Bende sağ tarafımda duran sopayı elime aldım. Savurduğumda omzuna vurmayı amaçladım ama başına geldi. Birkaç kez vurdum.” dedi.
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