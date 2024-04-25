Kadıköy’deki sopalı dehşetin sebebi belli oldu: Nöbet listesi kavgası cinayetle bitti
İstanbul Kadıköy’deki Göztepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde güvenlik amiri Erdal Çaycı’nın yardımcısı Atilla Ay’ı sopayla döverek öldürdüğü olayda Çaycı’nın ifadesi ortaya çıktı. Ay ile uzun süredir nöbet listeleri nedeniyle tartıştıklarını anlatan Çaycı, “Birkaç kez kendisini bu sebeple uyardım. Beni dinlemedi. Üstüne küfür etti. Önce o yanında duran sopaya yöneldi. Bende sağ tarafımda duran sopayı elime aldım. Savurduğumda omzuna vurmayı amaçladım ama başına geldi. Birkaç kez vurdum.” dedi.
İstanbul Kadıköy’deki sopalı dehşette, şüphelinin ifadesi ortaya çıktı.
Olay, 23 Nisan Salı günü saat 19.00 sıralarında Göztepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde yaşandı.
Hastanede güvenlik amiri olarak görev yapan Erdal Çaycı ile 15 yıllık arkadaşı güvenlik amiri yardımcısı Atilla Ay arasında tartışma çıktı.Vardiya tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü.