Kadıköy’deki sopalı dehşetin sebebi belli oldu: Nöbet listesi kavgası cinayetle bitti

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Erdal Çaycı’nın hakimlikte verdiği ifadeye ulaşıldı.

Ay ile uzun süredir nöbet listeleri nedeniyle tartıştıklarını anlatan Çaycı, “Birkaç kez kendisini bu sebeple uyardım. Beni dinlemedi. Üstüne küfür etti. Önce o yanında duran sopaya yöneldi. Bende sağ tarafımda duran sopayı elime aldım. Savurduğumda omzuna vurmayı amaçladım ama başına geldi. Birkaç kez vurdum.” dedi.