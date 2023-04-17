Kadir Gecesi mesajları ve sözleri: Sosyal medyada en çok beğeni alan Kadir Gecesi mesajlarını derledik

KADİR GECESİ MESAJLARI

"Mübarek Kadir Gecesi’ni içtenlikle tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum"

"Duâ", İnsanın kendi kendine yetmediği gerçeğinin itirafıdır. Ve kalbinizle yaptığınız her şey size geri dönecektir...Dualarda olmak, dualarda buluşmak dileğiyle Kadir Gecesi mübarek olsun."



"Kadir Gecesi'nin insanlığa sağlık, huzur, bereket, uzun ömürlü barış ve mutluluk getirmesi dileğiyle... Kadir Gecesi kutlu olsun, mübarek olsun."