Kadir Gecesi mesajları ve sözleri: Sosyal medyada en çok beğeni alan Kadir Gecesi mesajlarını derledik

'Bin aydan hayırlı' olarak nitelendirilen ve Ramazan Bayramı'nın uğurlayıcısı olarak kabul edilen Kadir Gecesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da mesajlarla hatırlatılıyor. İslam aleminin kutsal kabul edilen gecelerinden biri olan Kadir Gecesi bu yıl 17 Nisan gecesi idrak ediliyor. Kadir Gecesi mesajları, bu mübarek günün anlam ve önemini bir kez daha hatırlamamızı sağlıyor. Sosyal medyada en çok beğeni alan Kadir Gecesi mesajlarını derledik.
"Mübarek Kadir Gecesi’ni içtenlikle tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum"
"Duâ", İnsanın kendi kendine yetmediği gerçeğinin itirafıdır. Ve kalbinizle yaptığınız her şey size geri dönecektir...Dualarda olmak, dualarda buluşmak dileğiyle Kadir Gecesi mübarek olsun."
"Kadir Gecesi'nin insanlığa sağlık, huzur, bereket, uzun ömürlü barış ve mutluluk getirmesi dileğiyle... Kadir Gecesi kutlu olsun, mübarek olsun."
"Duaların kabul edileceği bu gecede, gönülden el açmak dileğiyle. Cümleten Kadir Gecemiz mübarek olsun."
"Bin aydan daha hayırlı mübarek kadir gecenizi tebrik eder, bu gecenin feyz ve bereketinden sizlerin ve tüm İslam aleminin istifade etmesini yüce Allah’tan niyaz ederim.."
"Sizin Ramazan-ı Şerif'te makbul dualarınızı, hem inşâallah hakkınızda bin ay kadar meyvedar Leyle-i Kadrinizi, hem saadeti bayramınızı, hem çok kıymettar hizmetinizi bütün ruh-u canımızla tebrik ve tes'id ederiz."
"Bin aydan hayırlı olan, Yüce Rabbimizin rahmet ve nur bahşettiği #KadirGecesi Tüm islam alemine hayırlar vesile etsin. İnşallah."
"Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez Dualarinizin Rabbin yüce katina iletilmisine vesile olan Kadir Geceniz mübarek olsun."
"O gece tan yeri ağarana kadar esenliktir." Kadir SuresiKadir Gecemiz Mübarek Olsun.."
"Avuçların geri çevrilmeyeceği o günde gecemizi hakkı ile eda edebilenlerden oluruz inşallah"
"Bu rahmet dolu gecenin tüm insanlık için barış, afiyet ve huzur getirmesini temenni ediyor, İslam alemi için af ve mağfiret diliyoruz. Bin aydan hayırlı Kadir Gecemiz mübarek olsun. #KadirGecesi"
"Avuçların geri çevrilmeyeceği o günde gecemizi hakkı ile eda edebilenlerden oluruz inşALLAH! Kadir gecemiz mübarek olsun."
"Allâh'ım bana öyle bir kapı aç ki, kapanan tüm kapılar şükrüm olsun."
"Merhamet kapılarının sonuna kadar açıldığı bu mübarek gece, yaralarımızın bir an önce sarılmasına vesile olsun.
Kadir Gecemiz Mübarek Olsun."
"Ve vakit o gecedir ki,
bütün geceler ona hayrân...
Bin aydan daha hayırlı olan #KadirGecesi'miz mübarek, dualarımız kabul olsun."
"Mübarek #KadirGecesi 'nin islam aleminin birlik ve beraberliğine, insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını yüce rabbimden niyaz ediyorum. Hayırlı Kandiller..."
"Bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen, Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu Kadir Gecemizi tebrik ediyor, bu mübarek gecenin milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini Rabb'imden niyaz ediyorum."
"Adalet, barış ve huzur kaynağı ilahi mesajların yeryüzüne indiği Kadir Gecemiz mübarek; ibadetlerimiz kabul olsun."