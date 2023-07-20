Kadir Şeker yeniden cezaevine dönmeyecek
Konya’da sevgilisi Ayşe Dırla’yı dövdüğü gerekçesiyle Özgür Duran’ı engellemek isterken kalbinden bıçaklayıp öldüren ve 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker, 15 Temmuz’da çıkan kanun kapsamında yeniden cezaevine dönmeyecek. Şeker’in avukatı, söz konusu düzenlemenin müvekkilini de kapsadığını belirterek, Şeker hakkında denetimli serbestlik hükümlerinin uygulanacağını söyledi.
Konya’da 5 Şubat 2020 günü sevgilisi Ayşe Dırla’yı dövdüğü belirtilen Özgür Duran’ı engellemek isteyen Kadir Şeker, çıkan arbedede Duran’ı kalbinden bıçaklayarak öldürdü.
Gözaltına alınan Şeker, tutuklandı.