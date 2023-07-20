Kadir Şeker yeniden cezaevine dönmeyecek

Konya’da sevgilisi Ayşe Dırla’yı dövdüğü gerekçesiyle Özgür Duran’ı engellemek isterken kalbinden bıçaklayıp öldüren ve 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker, 15 Temmuz’da çıkan kanun kapsamında yeniden cezaevine dönmeyecek. Şeker’in avukatı, söz konusu düzenlemenin müvekkilini de kapsadığını belirterek, Şeker hakkında denetimli serbestlik hükümlerinin uygulanacağını söyledi.

Kadir Şeker yeniden cezaevine dönmeyecek - 1

Konya’da 5 Şubat 2020 günü sevgilisi Ayşe Dırla’yı dövdüğü belirtilen Özgür Duran’ı engellemek isteyen Kadir Şeker, çıkan arbedede Duran’ı kalbinden bıçaklayarak öldürdü.

Gözaltına alınan Şeker, tutuklandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kadir Şeker yeniden cezaevine dönmeyecek - 2

Şeker yargılama sürecinin ardından 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay da Şeker hakkında verilen kararı onadı.

Kadir Şeker yeniden cezaevine dönmeyecek - 3

İZİNLİ TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Yargıtay'ın onama kararı sonra Kadir Şeker, “Ceza ve Güvenlik Tedbirleri İnfazı Hakkında Kanun” kapsamında 1 Haziran 2023 tarihinde jandarma tarafından gözaltına alınarak cezaevine teslim edildi. Şeker, 8 Haziran günü açık cezaevine alındığı için koronavirüs nedeniyle 31 Temmuz’a kadar yeniden izinli olarak tahliye edildi.

Kadir Şeker yeniden cezaevine dönmeyecek - 4

AÇIK CEZAEVİNDE 5 YILIN ALTINDA İNFAZI OLANLAR YARARLANACAK

Kadir Şeker, 15 Temmuz’da TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen torba yasa içindeki “Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun”a eklenen geçici madde kapsamında yeniden cezaevine dönmeyecek.

Kadir Şeker yeniden cezaevine dönmeyecek - 5

Şeker'in Avukatı Mustafa Aladağ, müvekkilinin de diğer hükümlüler gibi çıkartılan yasadan faydalanacağını belirtti.

Aladağ, şunları söyledi:

“15 Temmuz 2023 tarihinde 7456 sayılı ‘torba yasa’ diye adlandırdığımız kanunumuz Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu bir nevi infaz affı. Bu kanunumuzun 15’inci maddesi ‘Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun’a geçici madde eklendi. Bu kanunda da Covid-19 izni nedeniyle açık cezaevinde kalan hükümlülerimiz izinli. 31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla hükümlü olanlardan, açık cezaevinde kalan süreleri 5 yıl ve aşağısı olanlar artık açık cezaevine dönmeyecekler. Bunların tamamı denetimli serbestlikle ayrılacak. Kadir Şeker de malumunuz cezası kesinleşti, açık cezaevinde infazına başlandı. İzin nedeniyle ayrıldı. Bildiğiniz üzere 46 aylık cezasını açık cezaevinde geçirmesi gereken süre var iken, 31 Temmuz'a kadar izinliydi. Tamamen madde kapsamına uyuyor. Kadir Şeker de 31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla ilgili açık cezai müdürlüğüne müracaat edecek. O da denetimli serbestlikle ayrılacak. Dolayısıyla Kadir'in de açık cezaevinde kalmayacağını ifade edebilirim.”

DAHA FAZLA GÖSTER