Kağıthane Deresi siyah akıyor

Daha önce aynı kirlilik ile karşılaştıklarını ifade eden Eyüp sultan Ziraat Odası Genel Sekreteri Mustafa Kayabaşı, “Belediyenin ‘Temiz Su Temiz Çevre’ sloganı vardı. Kirli su kirli çevre görmeye başlıyoruz. Galiba İSKİ bir çalışma başlatmış, ancak o çalışma bitene kadar bu giderlerin depolanıp aktarılması gerekiyor.

Atık su tarlaya mı gider, hayvan mı içer kim içerse içsin aynı zararı yaşayacaktır. Bu su ağır metal ve kirlilik içerdiğini düşünüyorum. Bu durum hem çevreye hem insanlara zarar vermektedir” diye konuştu.