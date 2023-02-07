Kahramanmaraş merkezli depremlerin öncesi ve sonrası: Fotoğraflar büyük yıkımı acı bir şekilde gösteriyor

Tunç Çağı'nda Anadolu'ya gelen Hitit İmparatorluğu tarafından yaptırılan Gaziantep Kalesi'ndeki hasar fotoğraflarla görülüyor.
Yaklaşık iki bin yıldır Roma kalesi, yüzyıllar boyunca Osmanlı kalesi ve son olarak da müze olarak kullanılan kalenin büyük bir kısmı depremlerde yıkıldı.
Malatya'da depremlerden zarar gören ve üç kez yeniden açılan Hacı Yusuf Taş Camii son depremlerden sonra da büyük hasar gördü.
Tarihi caminin duvarlarının ve kubbelerinin yıkıldığı görüldü.
Suriye sınırına yakın Hatay Antakya Akademi Hastanesi'nin bazı bölümleri moloza döndü.
Fotoğraflar yaşanan yıkımı gözler önüne seriyor.
Kahramanmaraş'ta bu ana yol üzerinde bulunan konutlar ve dükkanlar yıkıldı.
9 saat arayla meydana gelen depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta çok sayıda bina yıkıldı.
Malatya'da ise otel çökerken çevresindeki diğer binaların ayakta kalması dikkat çekti.
8 katlı otelin enkazındaki çalışmalara devam ediliyor.
Gaziantep'te yer alan bir apartman ise Ekim 2022'de böyle görünüyordu.
Apartman, 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından yerle bir oldu.
Hatay'daki tarihi Latin Katolik Kilisesi de depremde ağır hasar gören tarihi yapılar arasında yer aldı.
Hatay Valiliği'nin web sitesine göre 1600’lü yılların başında Kapuçin Rahipleri tarafından kurulan kilise, 1888 yılında büyük bir restorasyon geçirmişti.
Görsellerde Nisan 2021'de Adana'nın Çukurova ilçesindeki konut binaları görülüyor.
Fotoğrafta, bu binalardan birinin enkazında yapılan arama kurtarma çalışması görülüyor.
Hatay'daki Ontur Oteli ve yanındaki apartmanlar geçen yıl Kasım ayında böyle fotoğraflanmıştı.
Depremlerin ardından otelin haricindeki binalar tamamen yıkıldı.