Kahramanmaraş merkezli depremlerin öncesi ve sonrası: Fotoğraflar büyük yıkımı acı bir şekilde gösteriyor

Türkiye’yi ve Suriye'yi dün 9 saat arayla vuran 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin öncesi ve sonrası fotoğrafları yaşanan trajediyi tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor. Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açan ve Suriye’nin kuzeyini yerle bir eden depremlerde şimdiye kadar yaklaşık 6 bin insan hayatını kaybederken, çok sayıda bina yıkıldı. İşte yalnızca Türkiye’yi değil tüm dünyayı yasa boğan depremlerin öncesi ve sonrası fotoğrafları…

Kahramanmaraş merkezli depremlerin öncesi ve sonrası: Fotoğraflar büyük yıkımı acı bir şekilde gösteriyor - 1

GAZİANTEP KALESİ

Tunç Çağı'nda Anadolu'ya gelen Hitit İmparatorluğu tarafından yaptırılan Gaziantep Kalesi'ndeki hasar fotoğraflarla görülüyor. 

Kahramanmaraş merkezli depremlerin öncesi ve sonrası: Fotoğraflar büyük yıkımı acı bir şekilde gösteriyor - 2

Yaklaşık iki bin yıldır Roma kalesi, yüzyıllar boyunca Osmanlı kalesi ve son olarak da müze olarak kullanılan kalenin büyük bir kısmı depremlerde yıkıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin öncesi ve sonrası: Fotoğraflar büyük yıkımı acı bir şekilde gösteriyor - 3

MALATYA-HACI YUSUF TAŞ CAMİİ

Malatya'da depremlerden zarar gören ve üç kez yeniden açılan Hacı Yusuf Taş Camii son depremlerden sonra da büyük hasar gördü. 

Kahramanmaraş merkezli depremlerin öncesi ve sonrası: Fotoğraflar büyük yıkımı acı bir şekilde gösteriyor - 4

Tarihi caminin duvarlarının ve kubbelerinin yıkıldığı görüldü.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin öncesi ve sonrası: Fotoğraflar büyük yıkımı acı bir şekilde gösteriyor - 5

HATAY AKADEMİ HASTANESİ

Suriye sınırına yakın Hatay Antakya Akademi Hastanesi'nin bazı bölümleri moloza döndü.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin öncesi ve sonrası: Fotoğraflar büyük yıkımı acı bir şekilde gösteriyor - 6

Fotoğraflar yaşanan yıkımı gözler önüne seriyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin öncesi ve sonrası: Fotoğraflar büyük yıkımı acı bir şekilde gösteriyor - 7

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta bu ana yol üzerinde bulunan konutlar ve dükkanlar yıkıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin öncesi ve sonrası: Fotoğraflar büyük yıkımı acı bir şekilde gösteriyor - 8

9 saat arayla meydana gelen depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta çok sayıda bina yıkıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin öncesi ve sonrası: Fotoğraflar büyük yıkımı acı bir şekilde gösteriyor - 9

MALATYA-TREND GARDEN RESİDENCE

Malatya'da ise otel çökerken çevresindeki diğer binaların ayakta kalması dikkat çekti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin öncesi ve sonrası: Fotoğraflar büyük yıkımı acı bir şekilde gösteriyor - 10

8 katlı otelin enkazındaki çalışmalara  devam ediliyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin öncesi ve sonrası: Fotoğraflar büyük yıkımı acı bir şekilde gösteriyor - 11

GAZİANTEP

Gaziantep'te yer alan bir apartman ise Ekim 2022'de böyle görünüyordu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin öncesi ve sonrası: Fotoğraflar büyük yıkımı acı bir şekilde gösteriyor - 12

Apartman, 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından yerle bir oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin öncesi ve sonrası: Fotoğraflar büyük yıkımı acı bir şekilde gösteriyor - 13

HATAY LATİN KATOLİK KİLİSESİ

Hatay'daki tarihi  Latin Katolik Kilisesi de depremde ağır hasar gören tarihi yapılar arasında yer aldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin öncesi ve sonrası: Fotoğraflar büyük yıkımı acı bir şekilde gösteriyor - 14

Hatay Valiliği'nin web sitesine göre 1600’lü yılların başında Kapuçin Rahipleri tarafından kurulan kilise, 1888 yılında büyük bir restorasyon geçirmişti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin öncesi ve sonrası: Fotoğraflar büyük yıkımı acı bir şekilde gösteriyor - 15

ADANA-ÇUKUROVA

Görsellerde Nisan 2021'de Adana'nın Çukurova ilçesindeki konut binaları görülüyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin öncesi ve sonrası: Fotoğraflar büyük yıkımı acı bir şekilde gösteriyor - 16

Fotoğrafta, bu binalardan birinin enkazında yapılan arama kurtarma çalışması görülüyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin öncesi ve sonrası: Fotoğraflar büyük yıkımı acı bir şekilde gösteriyor - 17

HATAY-ONTUR OTELİ ÇEVRESİ

Hatay'daki Ontur Oteli ve yanındaki apartmanlar geçen yıl Kasım ayında böyle fotoğraflanmıştı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin öncesi ve sonrası: Fotoğraflar büyük yıkımı acı bir şekilde gösteriyor - 18

Depremlerin ardından otelin haricindeki binalar tamamen yıkıldı.

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