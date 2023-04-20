Kahramanmaraş'ı bu kez hortum vurdu: 1 ölü, 50 yaralı

Pazarcık ilçesinde koordinatör olarak görevlendirilen Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, zarar gören çadırların yerine yenilerinin yerleştirilmesi için çalışmaların başladığını belirterek, "Hortum nedeniyle 168 çadır zarar gördü. Hasar gören çadırların yenilenmesi için jandarma, polis, AFAD ve Kızılay ekiplerince çalışmalar sürüyor. Bu gece yerine yeni çadırlar kurulacak." diye konuştu.