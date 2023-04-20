Kahramanmaraş'ı bu kez hortum vurdu: 1 ölü, 50 yaralı

Pazarcık ilçesinde fırtına sonrası hortum meydana geldi.
Hortumda hasarlı binaların çatısından kopan parçalar etrafa savruldu, depremzedelerin kaldığı çadırlar hava uçtu.
Bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 50 kişinin ise yaralandığını açıkladı.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde bulunan çadır kentte sağanak yağış ve rüzgâr nedeniyle 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetmiş, 50 kişi yaralanmıştır. Yaralılardan herhangi birinin şu an ciddi sağlık sorunu bulunmuyor. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, olaydan etkilenenlere geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Başımız sağ olsun" dedi.
Pazarcık ilçesinde koordinatör olarak görevlendirilen Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, zarar gören çadırların yerine yenilerinin yerleştirilmesi için çalışmaların başladığını belirterek, "Hortum nedeniyle 168 çadır zarar gördü. Hasar gören çadırların yenilenmesi için jandarma, polis, AFAD ve Kızılay ekiplerince çalışmalar sürüyor. Bu gece yerine yeni çadırlar kurulacak." diye konuştu.
Öte yandan Pazarcık ilçesini vuran hortum anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntülerde konteynerin fırtınanın etkisiyle havaya uçtuğu ve etrafa savrulduğu görülüyor.