Kahramanmaraş'ı bu kez hortum vurdu: 1 ölü, 50 yaralı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde fırtına ve sonrasında çıkan hortum nedeniyle depremzedelerin kaldığı çadırlar yerinden çıktı. Hasarlı binaların çatılarından savrulan parçalar nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ı bu kez hortum vurdu: 1 ölü, 50 yaralı - 1

Pazarcık ilçesinde fırtına sonrası hortum meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kahramanmaraş'ı bu kez hortum vurdu: 1 ölü, 50 yaralı - 2

Hortumda hasarlı binaların çatısından kopan parçalar etrafa savruldu, depremzedelerin kaldığı çadırlar hava uçtu.

Kahramanmaraş'ı bu kez hortum vurdu: 1 ölü, 50 yaralı - 3

Bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 50 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde bulunan çadır kentte sağanak yağış ve rüzgâr nedeniyle 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetmiş, 50 kişi yaralanmıştır. Yaralılardan herhangi birinin şu an ciddi sağlık sorunu bulunmuyor. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, olaydan etkilenenlere geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Başımız sağ olsun" dedi.

Kahramanmaraş'ı bu kez hortum vurdu: 1 ölü, 50 yaralı - 4

Pazarcık ilçesinde koordinatör olarak görevlendirilen Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, zarar gören çadırların yerine yenilerinin yerleştirilmesi için çalışmaların başladığını belirterek, "Hortum nedeniyle 168 çadır zarar gördü. Hasar gören çadırların yenilenmesi için jandarma, polis, AFAD ve Kızılay ekiplerince çalışmalar sürüyor. Bu gece yerine yeni çadırlar kurulacak." diye konuştu.

Kahramanmaraş'ı bu kez hortum vurdu: 1 ölü, 50 yaralı - 5

HORTUM ANI KAMERADA

Öte yandan Pazarcık ilçesini vuran hortum anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

Görüntülerde konteynerin fırtınanın etkisiyle havaya uçtuğu ve etrafa savrulduğu görülüyor.

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Kahramanmaraş'ı bu kez hortum vurdu: 1 ölü, 50 yaralı - 6
Kahramanmaraş'ı bu kez hortum vurdu: 1 ölü, 50 yaralı - 7
Kahramanmaraş'ı bu kez hortum vurdu: 1 ölü, 50 yaralı - 8
Kahramanmaraş'ı bu kez hortum vurdu: 1 ölü, 50 yaralı - 9
Kahramanmaraş'ı bu kez hortum vurdu: 1 ölü, 50 yaralı - 10
Kahramanmaraş'ı bu kez hortum vurdu: 1 ölü, 50 yaralı - 11
Kahramanmaraş'ı bu kez hortum vurdu: 1 ölü, 50 yaralı - 12
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