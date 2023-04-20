Kahramanmaraş'ı vuran hortum kamerada

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde fırtına ve sonrasında çıkan hortum nedeniyle depremzedelerin kaldığı çadırlar yerinden çıktı. Hasarlı binaların çatılarından savrulan parçalar nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı. Hortum anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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