Kahramanmaraş’taki kazada kamyon şoförünün ifadesi ortaya çıktı (Cenaze namazı kılanlara çarpmıştı)

Öte yandan kazaya sebep olan kamyonun şoförü Cengiz Aksu’nun savcılık ifadesine ulaşıldı.

Kaza nedeniyle üzgün olduğunu söyleyen Aksu, “Darıovası’nın oraya geldiğimde Andırın yolu üzerinde çok kalabalık vardı. Dikkatli şekilde döndüm, döndüğümde arabalar vardı. Daha sonra virajı döndüğümde kalabalık gördüm, aramızda 10 metre yoktu. Frene bastım, kamyon kaydı, insanlar kaçışmaya başladı ve bu panik sırasında insanlar birbirlerini sıkıştırdı. Ben kamyonun yönünü değiştirdim, durunca da yan yattı.” dedi.

Aksu ifadesinde, “Eğer kamyonun yönünü değiştirmeseydim, çok daha vahim sonuçlar olurdu.” diye konuştu.