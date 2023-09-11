Kahramanmaraş’taki kazada kamyon şoförünün ifadesi ortaya çıktı (Cenaze namazı kılanlara çarpmıştı)
Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde cenaze namazına hazırlanan kalabalığın arasına girerek 6 kişinin ölümüne, 24 kişinin de yaralanmasına neden olan kamyonun şoförü Cengiz Aksu’dan sonra, şirket sahibi İ.A. da tutuklandı. Öte yandan, kazaya sebep olan kamyonun şoförü Cengiz Aksu’nun savcılık ifadesi ortaya çıktı. Aksu, savcılıktaki ifadesinde, “Ben kamyonun yönünü değiştirdim, durunca da yan yattı. Eğer kamyonun yönünü değiştirmeseydim çok daha vahim sonuçlar olurdu.” dedi.
Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde Cumartesi günü kontrolden çıkan kamyon, cenaze namazı kılmak için hazırlananların arasına girdi. Feci kazada, 6 kişi yaşamını yitirdi, 24 kişi de yaralandı.