Kahramanmaraş’taki kazada kamyon şoförünün ifadesi ortaya çıktı (Cenaze namazı kılanlara çarpmıştı)

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde cenaze namazına hazırlanan kalabalığın arasına girerek 6 kişinin ölümüne, 24 kişinin de yaralanmasına neden olan kamyonun şoförü Cengiz Aksu’dan sonra, şirket sahibi İ.A. da tutuklandı. Öte yandan, kazaya sebep olan kamyonun şoförü Cengiz Aksu’nun savcılık ifadesi ortaya çıktı. Aksu, savcılıktaki ifadesinde, “Ben kamyonun yönünü değiştirdim, durunca da yan yattı. Eğer kamyonun yönünü değiştirmeseydim çok daha vahim sonuçlar olurdu.” dedi.

Kahramanmaraş’taki kazada kamyon şoförünün ifadesi ortaya çıktı (Cenaze namazı kılanlara çarpmıştı) - 1

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde Cumartesi günü kontrolden çıkan kamyon, cenaze namazı kılmak için hazırlananların arasına girdi. Feci kazada, 6 kişi yaşamını yitirdi, 24 kişi de yaralandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kahramanmaraş’taki kazada kamyon şoförünün ifadesi ortaya çıktı (Cenaze namazı kılanlara çarpmıştı) - 2

Kazaya sebep olan kamyonun şoförü Cengiz Aksu, gözaltına alınıp tutuklandı.

Soruşturma kapsamında Aksu’nun çalıştığı şirketin sahibi İ.A. ile yetkilileri M.S., K.G. ve M.A.A. da gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A.A. Cumhuriyet savcısı tarafından ifadesi alındıktan sora serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan 3 şüpheliden şirket sahibi İ.A. tutuklanırken, diğer 2 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest kaldı.
Kahramanmaraş’taki kazada kamyon şoförünün ifadesi ortaya çıktı (Cenaze namazı kılanlara çarpmıştı) - 3

Öte yandan kazaya sebep olan kamyonun şoförü Cengiz Aksu’nun savcılık ifadesine ulaşıldı.

Kaza nedeniyle üzgün olduğunu söyleyen Aksu, “Darıovası’nın oraya geldiğimde Andırın yolu üzerinde çok kalabalık vardı. Dikkatli şekilde döndüm, döndüğümde arabalar vardı. Daha sonra virajı döndüğümde kalabalık gördüm, aramızda 10 metre yoktu. Frene bastım, kamyon kaydı, insanlar kaçışmaya başladı ve bu panik sırasında insanlar birbirlerini sıkıştırdı. Ben kamyonun yönünü değiştirdim, durunca da yan yattı.” dedi.

Aksu ifadesinde, “Eğer kamyonun yönünü değiştirmeseydim, çok daha vahim sonuçlar olurdu.” diye konuştu.

Kahramanmaraş’taki kazada kamyon şoförünün ifadesi ortaya çıktı (Cenaze namazı kılanlara çarpmıştı) - 4

TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Kazada yaralanan 17 yaralı taburcu edilirken, Mustafa Güzeloğlu (65), Osman Önsel (49), Halil Önsel (70), Mehmet Peksoy (72), Tahir Temiz (73) ve Erdoğan Güzeloğlu isimli vatandaşların hastanedeki tedavileri sürüyor.

Kahramanmaraş’taki kazada kamyon şoförünün ifadesi ortaya çıktı (Cenaze namazı kılanlara çarpmıştı) - 5
Kahramanmaraş’taki kazada kamyon şoförünün ifadesi ortaya çıktı (Cenaze namazı kılanlara çarpmıştı) - 6
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