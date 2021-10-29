Kamyonet kasasında 2 milyon liralık uyuşturucu

Kayseri'de ihbar üzerine durdurulan kamyonetteki eşyalarından arasında 100 kilogram ağırlığında uyuşturucu madde ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı. Uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon lira olduğu bildirildi.

Haberler - DHA 29.10.2021 - 16:16

Kamyonet kasasında 2 milyon liralık uyuşturucu - 1

'de eşya yüklü kamyonette 2 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi.

Kamyonet kasasında 2 milyon liralık uyuşturucu - 2

İl Meniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü polisleri, Diyarbakır'dan İstanbul'a uyuşturucu götürüleceği bilgisini aldı. Kayseri sınırları içerisine giren M.K.'nİn kullandığı ev eşyası yüklü kamyonet takibe alındı.

Kamyonet kasasında 2 milyon liralık uyuşturucu - 3

Kamyonet, Kayseri-Malatya kara yolu polis kontrol noktasında durduruldu. Hassas burunlu narkotik köpeği 'Jack' kamyonet içerisindeki eşyalara tepki verdi.

Kamyonet kasasında 2 milyon liralık uyuşturucu - 4

Narkotik polisleri kamyonet kasasında yaptığı aramada çantalar içine gizlenmiş, eşyalarla kamufle edilmiş piyasa değeri 2 milyon TL değerinde 100 kilo uyuşturucu maddesi el geçirdi.

Kamyonet kasasında 2 milyon liralık uyuşturucu - 5

Uyuşturucuyu taşıyan M.K., polis ekiplerince gözaltına alındı. M.K., basın mensuplarına "İstanbul'a götürüyorum. Terör örgütlerine götürmüyorum" dedi. Ele geçirilen uyuşturucunun Kayseri'de 2021'deki en yüksek miktar olduğu belirtildi.

Kamyonet kasasında 2 milyon liralık uyuşturucu - 6
Kamyonet kasasında 2 milyon liralık uyuşturucu - 7
Kamyonet kasasında 2 milyon liralık uyuşturucu - 8

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