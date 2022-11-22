Karkamış'taki roketli saldırıda hayatını kaybedenlere veda

Gaziantep'in Karkamış ilçesine düzenlenen roketli saldırıda hayatını kaybeden 5 yaşındaki Hasan ve 22 yaşındaki öğretmen Ayşenur Alkan'a gözyaşlarıyla veda edildi.

Karkamış'taki roketli saldırıda hayatını kaybedenlere veda - 1

Gaziantep Karkamış'taki roketli saldırıda ölen 5 yaşındaki Hasan Karataş ve genç öğretmen Ayşenur Alkan toprağa verildi.

Karkamış'taki roketli saldırıda hayatını kaybedenlere veda - 2

Hasan Karataş için Karanfil Mahallesi'nde cenaze töreni yapıldı.

Karkamış'taki roketli saldırıda hayatını kaybedenlere veda - 3

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat da aynı zamanda yeğeni olan küçük çocuğun cenazesine katıldı.

Karkamış'taki roketli saldırıda hayatını kaybedenlere veda - 4

AİLENİN EN KÜÇÜĞÜYDÜ

Üç kardeşi olan Hasani, ailenin üçüncü çocuğuydu. 

Karkamış'taki roketli saldırıda hayatını kaybedenlere veda - 5

5 yaşındaki çocuğun yaşadığı ev teröristlerin hedefi oldu.

Karkamış'taki roketli saldırıda hayatını kaybedenlere veda - 6

Hasan Karataş, roketli saldırıda yaşamını yitirdi.

Karkamış'taki roketli saldırıda hayatını kaybedenlere veda - 7

Küçük çocuğun hayatını kaybettiği saldırıda, 5 aylık hamile olan yengesi Büşra Karataş da ağır yaralandı.

Karkamış'taki roketli saldırıda hayatını kaybedenlere veda - 8

Ayşenur Alkan için  Nizip'te cenaze töreni düzenlendi.

Karkamış'taki roketli saldırıda hayatını kaybedenlere veda - 9

Mustafa-Hayriye Alkan çiftinin 4 çocuğundan en büyüğü olan Ayşenur Alkan'ın Türk bayrağına sarılı tabutunun getirilmesi ile yakınları, gözyaşı döktü.

Karkamış'taki roketli saldırıda hayatını kaybedenlere veda - 10

''ÖĞRETMENLER GÜNÜN KUTLU OLSUN...''

Ayşenur öğretmenin yakınları da tabutuna '24 Kasım Öğretmenler Günü'n kutlu olsun şehidim' yazılı çiçek bıraktı.

Karkamış'taki roketli saldırıda hayatını kaybedenlere veda - 11

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı namaz sonrası Ayşenur Alkan'ın cenazesi, gözyaşları arasında Nizip Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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