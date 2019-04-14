Kedi, korktuğu için çıktığı direkten 5 saat sonra indi
Anadolu Ajansı
Sivas'ın Hafik ilçesinde bir kedi, kendisini kovalayan başka bir kediden kaçarak çıktığı telefon direğinin tepesinde yaklaşık 5 saat bekledi.
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1Koç Mahallesi'nde telefon direğinin tepesinde bir kedi gören vatandaşlar, şaşkınlık yaşadı.
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BİR SÜRE UYUDUUzun süre direğin tepesinde kalan kedi, bir süre burada uyudu.
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3Gece saatlerinde kedi direkten indiği sırada otlar arasında bekleyen bir başka kedinin onu kovaladığı görüldü.
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4Direğin tepesinde yaklaşık 5 saat bekleyen kedinin, kendisini kovalayan kediden korktuğu için direğe çıktığı anlaşıldı.
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