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Kedi, korktuğu için çıktığı direkten 5 saat sonra indi

Anadolu Ajansı

Sivas'ın Hafik ilçesinde bir kedi, kendisini kovalayan başka bir kediden kaçarak çıktığı telefon direğinin tepesinde yaklaşık 5 saat bekledi.

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    Koç Mahallesi'nde telefon direğinin tepesinde bir kedi gören vatandaşlar, şaşkınlık yaşadı.
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    BİR SÜRE UYUDU

    BİR SÜRE UYUDU
    Uzun süre direğin tepesinde kalan kedi, bir süre burada uyudu.
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    Gece saatlerinde kedi direkten indiği sırada otlar arasında bekleyen bir başka kedinin onu kovaladığı görüldü.
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    Direğin tepesinde yaklaşık 5 saat bekleyen kedinin, kendisini kovalayan kediden korktuğu için direğe çıktığı anlaşıldı.
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