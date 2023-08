Kemal Sunal filmi gibi hikaye! Bulduğu taşı meteor sandılar milyoner gibi davrandılar

Tokat merkeze bağlı Halilalan köyünde yaşayan Ergin Say, geçtiğimiz yıl tarlasında bir taş buldu. Taşın şekli ve rengi ilgisini çeken Say, taşın meteor olabileceğini düşündü. Taşı evine getiren Say, geçtiğimiz aylarda taştan kopardığı bir parçayı analiz yapılması için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ne gönderdi. Yaşananlar Say’ın bir anda çevresinde popüler olmasına neden oldu.