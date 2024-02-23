Keserli cinayette istenen ceza belli oldu: Ayşe’nin katiline ağırlaştırılmış müebbet istemi
Ordu’da eski eşi Ayşe Çetin’i keser sapıyla döverek öldüren Mükerrem Başarmak hakkında soruşturma tamamlandı. Savcılık, Mükerrem Başarmak’ın tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.
Ordu’da eski eşini keser sapıyla döverek öldüren sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
Olay, 28 Ağustos 2023'te Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi.
Mükerrem Başarmak, 2 yıl önce boşandığı 4 çocuğunun annesi Ayşe Çetin’in yaşadığı eve gitti. İkili arasında “kıskançlık” nedeniyle tartışma çıktı.
Başarmak, yanında getirdiği ahşap keser sapı ile Çetin’i dövdü.
Kadının çığlıklarını duyan komşuları durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla, adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Zile basan polislere kapıyı açmayan Başarmak, keser sapı ile eski eşine vurmaya devam etti.Kapıyı kırıp içeri giren ekipler, Çetin’i kanlar içinde yerde buldu.