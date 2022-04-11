Kesilen cezalara rağmen uslanmadılar: Ergene Nehri siyah akmaya devam ediyor

Temizlenmesi için çalışma başlatılan Ergene Nehri, simsiyah akmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatlarıyla hayata geçirilen ‘Ergene Deniz Derin Deşarj’ projesi çerçevesinde nehrin suları ileri düzeyde arıtılarak Marmara Denizi’ne veriliyor. Ancak çevrede bulunan bazı fabrika ve belediyelerin kesilen ağır cezalara rağmen atıklarını boşaltmaya devam etmesi, nehrin siyah akmasına neden oluyor.

Haberler - İHA 11.04.2022 - 12:53

Kesilen cezalara rağmen uslanmadılar: Ergene Nehri siyah akmaya devam ediyor - 1

Istırancalardan doğarak ’ya hayat veren Ergene Nehri, çevresinde bulunan sanayi tesislerinin kimyasal atıklarını arıtmadan boşaltmasıyla adeta kanalizasyona dönüştü. 

"Ergene Deniz Derin Deşarj" projesi çerçevesinde nehrin suları artılarak Marmara Denizi'ne verilmeye başlandı. Ancak cezalara rağmen atıklar nehre boşaltılmaya devam ediyor.

Kesilen cezalara rağmen uslanmadılar: Ergene Nehri siyah akmaya devam ediyor - 2

Nehrin kirliliğinin en üst düzeye çıktığı nokta, Edirne’nin Uzunköprü ilçesi. Organize sanayi bölgelerinden dolaşarak ilçenin Ergene Ovasından akmaya devam eden nehir, ileride Meriç Nehri ile birleşerek Ege Denizine dökülüyor.

Kesilen cezalara rağmen uslanmadılar: Ergene Nehri siyah akmaya devam ediyor - 3

Uzunköprü halkı yaşanan kirlilik ve beraberinde getirdiği kötü kokulardan rahatsız olduklarını belirterek, yetkililerden denetimlerin arttırılmasını ifade ettiler.

Kesilen cezalara rağmen uslanmadılar: Ergene Nehri siyah akmaya devam ediyor - 4

İlçe sakinlerinden Görkem Muhammed Şıpka, nehrin temizlenmesi konusunda sözler verildiğini ancak nehri kirleten fabrikaların denetiminin daha sıkı yapılması gerektiğini söyledi.

Kesilen cezalara rağmen uslanmadılar: Ergene Nehri siyah akmaya devam ediyor - 5

Şıpka, “Yetkililerden bu konuda hassasiyet rica ediyorum. Gelin hep birlikte görevimiz neyse taşın altına elimizi koyalım. Çünkü biz birlikte ’yiz. Bizler vatandaş olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız, gerekenler yapılsın” dedi.

Kesilen cezalara rağmen uslanmadılar: Ergene Nehri siyah akmaya devam ediyor - 6
Kesilen cezalara rağmen uslanmadılar: Ergene Nehri siyah akmaya devam ediyor - 7
Kesilen cezalara rağmen uslanmadılar: Ergene Nehri siyah akmaya devam ediyor - 8

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