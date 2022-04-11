Kesilen cezalara rağmen uslanmadılar: Ergene Nehri siyah akmaya devam ediyor

Şıpka, “Yetkililerden bu konuda hassasiyet rica ediyorum. Gelin hep birlikte görevimiz neyse taşın altına elimizi koyalım. Çünkü biz birlikte Türkiye’yiz. Bizler vatandaş olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız, gerekenler yapılsın” dedi.