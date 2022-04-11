Kesilen cezalara rağmen uslanmadılar: Ergene Nehri siyah akmaya devam ediyor

Haberler - İHA 11.04.2022 - 12:53
Istırancalardan doğarak Trakya’ya hayat veren Ergene Nehri, çevresinde bulunan sanayi tesislerinin kimyasal atıklarını arıtmadan boşaltmasıyla adeta kanalizasyona dönüştü.
"Ergene Deniz Derin Deşarj" projesi çerçevesinde nehrin suları artılarak Marmara Denizi'ne verilmeye başlandı. Ancak cezalara rağmen atıklar nehre boşaltılmaya devam ediyor.
Nehrin kirliliğinin en üst düzeye çıktığı nokta, Edirne’nin Uzunköprü ilçesi. Organize sanayi bölgelerinden dolaşarak ilçenin Ergene Ovasından akmaya devam eden nehir, ileride Meriç Nehri ile birleşerek Ege Denizine dökülüyor.
Uzunköprü halkı yaşanan kirlilik ve beraberinde getirdiği kötü kokulardan rahatsız olduklarını belirterek, yetkililerden denetimlerin arttırılmasını ifade ettiler.
İlçe sakinlerinden Görkem Muhammed Şıpka, nehrin temizlenmesi konusunda sözler verildiğini ancak nehri kirleten fabrikaların denetiminin daha sıkı yapılması gerektiğini söyledi.
Şıpka, “Yetkililerden bu konuda hassasiyet rica ediyorum. Gelin hep birlikte görevimiz neyse taşın altına elimizi koyalım. Çünkü biz birlikte Türkiye’yiz. Bizler vatandaş olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız, gerekenler yapılsın” dedi.