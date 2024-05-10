Zeren’in can verdiği asansör kazasına ilişkin davada yeni gelişme: Bilirkişi raporu yenilenecek

“ELEKTRİKSEL HİÇBİR SORUN YOK”

İlk savunmalarının aynen geçerli olduğunu ifade eden sanıklardan elektrik mühendisi N.M. de, “İlk bilirkişi raporunda elektrik mühendisi olarak üzerime bir suç atılmamıştır ve raporda ismim geçmiyor. Ancak ikinci bilirkişi raporunda ismimiz geçti ama suçlamaları kabul etmiyorum. Çünkü tamamen bakım kaynaklı bir sorun olduğu tespit edilen olayda elektriksel hiçbir hata yoktur. Mekanik aksamdan çıkan bir sorun. Bu bilirkişi raporunda da var. Beraatimi talep ediyorum.” dedi.

Sanıkların avukatlarının da savunmalarını yapmasının ardından, sanık avukatları asansörün yapı müteahhidi olan firmanın, A tipi muayene kuruluşu olan firmanın ve ruhsat veren ilgili belediyenin de davaya dahil edilmesini talep etti.

Ayrıca bilirkişi raporunda çelişkilerin ve eksiklerin olduğuna dikkat çeken sanık avukatları, bilirkişi raporlarına da itirazda bulundu. Bilirkişi heyetinin de hazırladığı raporun profesyonelce yapılmadığı ve bu durumun rapora olan güveni sorgulattığı ve kafalardaki soru işaretlerinin giderilmesi amacıyla bilirkişi heyetinin de mahkemeye çağrılması talep edildi.

ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ

Olayda psikolojik yara aldığı iddiasıyla sanıklardan şikayetçi olan öğrencilerden S.A. ise mahkemede şikayetinden vazgeçtiğini ifade ederek, “Kendim kalp hastasıyım ve bu süreçte çok rahatsız olmaya başladım. Şikayetimden vazgeçiyorum.” dedi.