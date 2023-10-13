Kıbrıs gazisinin naaşı 4 yıl boyunca kadavra olarak kullanıldı

Kıbrıs gazisi İsmet Ermeniter’in naaşı, vasiyeti üzerine 2019 yılından bugüne kadar Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi’nde kadavra olarak kullanıldı. Cenazesi 4 yıl boyunca tıp eğitiminde kullanılan Ermeniter’in cansız bedeni, düzenlenen törenle ailesine teslim edildi.

Kıbrıs gazisinin naaşı 4 yıl boyunca kadavra olarak kullanıldı - 1

Kıbrıs gazisi İsmet Ermeniter’in naaşı, vasiyeti üzerine 2019 yılından bugüne kadar Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi’nde kadavra olarak kullanıldı. Cenazesi 4 yıl boyunca tıp eğitiminde kullanılan Ermeniter’in cansız bedeni, bugün ailesine teslim edildi.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde yaşayan 79 yaşındaki Kıbrıs gazisi İsmet Ermetinler, 2019 yılında tedavi gördüğü Bandırma Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Ermetinler’in vasiyeti üzerine bedeni, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi’ne bağışlandı.

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Kıbrıs gazisinin naaşı 4 yıl boyunca kadavra olarak kullanıldı - 2

Kadavra olarak, 4 yıl boyunca fakültedeki tıp eğitiminde bedeni kullanılan Kıbrıs gazisi emekli astsubayın cenazesi toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.

Kıbrıs gazisinin naaşı 4 yıl boyunca kadavra olarak kullanıldı - 3

İsmet Ermeniter için bugün üniversite kampüsünde teşekkür töreni düzenlendi.

Kıbrıs gazisinin naaşı 4 yıl boyunca kadavra olarak kullanıldı - 4

Çok sayıda öğrencinin de katıldığı törende konuşan, Ermeniter’in oğlu Suphi Ermetinler, “Babamın vasiyeti üzerine naaşını buraya kadavra olarak bıraktık. 1980’li yıllarda organ bağışı gündeme geldiğinde babam ilk bağışçılarındandı. Bizim de organ bağışı yapmamızda vesile olmuştur. Fakat babamı kaybettiğimizde, organ nakli mümkün olmadığı için babamın vasiyeti kadavra olarak bırakılmasıydı. Annem toprağı da görmesini istediği için süreli olarak buraya bıraktık.” dedi.

Kıbrıs gazisinin naaşı 4 yıl boyunca kadavra olarak kullanıldı - 5

Babasının birçok insanın hayatına dokunduğunu söyleyen Suphi Ermeniter, “Farkındalık adına bunun daha fazla olması gerekiyor. Buradaki öğrencilerin dünya tıbbında her branşta isimlerini Türkiye olarak yazdırmaları için ellerinden geldiği kadar mücadelelerini sürdürmelerini istiyorum.” dedi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Funda Coşkun ise kadavraların tıp fakültesi öğrencilerinin eğitiminde önemli bir rol üstlendiğine dikkat çekti.

Kadavra bulma konusunda zorluklar yaşadıklarını anlatan Prof. Dr. Coşkun, “Uygun olan kadavraları, üniversitemizin eğitimine katmaya çalışıyoruz. Fakat bağış yapıldığı takdirde, bu süreç hızlanarak gidiyor. En büyük teşekkür ve minnet kadavrayı bağışlayan aileyedir.” Diye konuştu.

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