Kıbrıs gazisinin naaşı 4 yıl boyunca kadavra olarak kullanıldı
Kıbrıs gazisi İsmet Ermeniter’in naaşı, vasiyeti üzerine 2019 yılından bugüne kadar Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi’nde kadavra olarak kullanıldı. Cenazesi 4 yıl boyunca tıp eğitiminde kullanılan Ermeniter’in cansız bedeni, düzenlenen törenle ailesine teslim edildi.
Kıbrıs gazisi İsmet Ermeniter’in naaşı, vasiyeti üzerine 2019 yılından bugüne kadar Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi’nde kadavra olarak kullanıldı. Cenazesi 4 yıl boyunca tıp eğitiminde kullanılan Ermeniter’in cansız bedeni, bugün ailesine teslim edildi.
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde yaşayan 79 yaşındaki Kıbrıs gazisi İsmet Ermetinler, 2019 yılında tedavi gördüğü Bandırma Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.
Ermetinler’in vasiyeti üzerine bedeni, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi’ne bağışlandı.