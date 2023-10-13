Kıbrıs gazisinin naaşı 4 yıl boyunca kadavra olarak kullanıldı

Babasının birçok insanın hayatına dokunduğunu söyleyen Suphi Ermeniter, “Farkındalık adına bunun daha fazla olması gerekiyor. Buradaki öğrencilerin dünya tıbbında her branşta isimlerini Türkiye olarak yazdırmaları için ellerinden geldiği kadar mücadelelerini sürdürmelerini istiyorum.” dedi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Funda Coşkun ise kadavraların tıp fakültesi öğrencilerinin eğitiminde önemli bir rol üstlendiğine dikkat çekti.

Kadavra bulma konusunda zorluklar yaşadıklarını anlatan Prof. Dr. Coşkun, “Uygun olan kadavraları, üniversitemizin eğitimine katmaya çalışıyoruz. Fakat bağış yapıldığı takdirde, bu süreç hızlanarak gidiyor. En büyük teşekkür ve minnet kadavrayı bağışlayan aileyedir.” Diye konuştu.