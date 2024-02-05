Kılavuz kaptan Oğuz Kök'e veda

İstanbul Boğazı güney girişinde kılavuzluk hizmeti verilecek gemiye transfer sırasında denize düşerek hayatını kaybeden kaptan Oğuz Kök için Üsküdar'da, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nde veda töreni düzenlendi. Kök'ün cenazesinin Karacaahmet Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

Kılavuz kaptan Oğuz Kök'e veda - 1

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinden kaptan Oğuz Kök (62), dün sabah saatlerinde kılavuz kaptanlık hizmeti vermek için İstanbul Boğazı güney girişinde, Cook Adaları bandıralı 176 metrelik ''New Siham'' isimli gemiye çıktı. Bu sırada çarmıhtan (merdiven) denize düşen Kök hipotermi nedeniyle hayatını kaybetti.

VİDEO: KILAVUZ KAPTANIN DENİZE DÜŞTÜĞÜ ANLAR

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Kılavuz kaptan Oğuz Kök'e veda - 2

İTÜ Denizcilik Güverte Bölümünden mezun olan Kaptan Oğuz Kök, 2006 yılının şubat ayında İstanbul Boğazı Kuzey-Güney geçişi yaparken dümen arızası yapan, 160 bin ton koresen yüklü Genmar Star gemisini Dolmabahçe Sarayı önünde demir atarak durduran ve İstanbul'u büyük bir tehlikeden kurtaran kılavuz kaptandı.

Kılavuz kaptan Oğuz Kök'e veda - 3

Hayatını kaybeden kaptan Oğuz Kök için Üsküdar ilçesinde bulunan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nde bir veda töreni düzenlendi.

Kılavuz kaptan Oğuz Kök'e veda - 4

Törene kaptan Oğuz Kök'ün ailesinin yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Mustafa Bankaoğlu, Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Muhammer Arslantürk de katıldı. Tören, şehit kaptan için saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı.

Kılavuz kaptan Oğuz Kök'e veda - 5

"OĞUZ AĞABEYİN AİLESİ CAMİAMIZA EMANETTİR"

Törende konuşan Bakan Yardımcısı Ünüvar, "Görevi başında şehit düşen kılavuz kaptanımız, mesai arkadaşımız, meslek büyüğümüz, çok tecrübeli bir denizciyi ebediyete uğurlamanın büyük üzüntüsü içerisindeyiz. Oğuz ağabeyin ailesi, ailemizdir. Camiamıza emanettir. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Kılavuz kaptan Oğuz Kök'e veda - 6

Kaptan Oğuz Kök, Sahrayı Cedid Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

Kılavuz kaptan Oğuz Kök'e veda - 7
Kılavuz kaptan Oğuz Kök'e veda - 8
Kılavuz kaptan Oğuz Kök'e veda - 9
Kılavuz kaptan Oğuz Kök'e veda - 10
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