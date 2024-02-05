Kılavuz kaptan Oğuz Kök'e veda
İstanbul Boğazı güney girişinde kılavuzluk hizmeti verilecek gemiye transfer sırasında denize düşerek hayatını kaybeden kaptan Oğuz Kök için Üsküdar'da, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nde veda töreni düzenlendi. Kök'ün cenazesinin Karacaahmet Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinden kaptan Oğuz Kök (62), dün sabah saatlerinde kılavuz kaptanlık hizmeti vermek için İstanbul Boğazı güney girişinde, Cook Adaları bandıralı 176 metrelik ''New Siham'' isimli gemiye çıktı. Bu sırada çarmıhtan (merdiven) denize düşen Kök hipotermi nedeniyle hayatını kaybetti.