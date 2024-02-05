Kılavuz kaptan Oğuz Kök'e veda

İTÜ Denizcilik Güverte Bölümünden mezun olan Kaptan Oğuz Kök, 2006 yılının şubat ayında İstanbul Boğazı Kuzey-Güney geçişi yaparken dümen arızası yapan, 160 bin ton koresen yüklü Genmar Star gemisini Dolmabahçe Sarayı önünde demir atarak durduran ve İstanbul'u büyük bir tehlikeden kurtaran kılavuz kaptandı.