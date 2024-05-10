Kiralık villa fiyatlarında artış: Edremit Körfezi’nde sezonluk fiyatlar 1 milyon liraya ulaştı
Yaz mevsimi yaklaştı, turizm merkezlerinde sezona hazırlık hız kazandı. Kuzey Ege’nin turistik merkezlerinden Edremit Körfezi de bu bölgelerden biri… Bölgedeki kiralık villa fiyatlarında bu yıl büyük bir artış yaşandı. Bölgedeki kiralık villaların sezonluk fiyatı 1 milyon liraya kadar ulaştı. Sektör temsilcileri, bölgedeki gayrimenkul satışlarında yılbaşından bu yana durgunluk yaşandığını bildirdi.
İstanbul, Bursa ve İzmir’e yakınlığıyla ilgi çeken turizm merkezi Balıkesir’in Edremit Körfezi son günlerde sezonluk kiralık villa ve yazlıkları ile dikkatleri çekiyor.