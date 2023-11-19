Kış lastiği ne zaman takılır? İşte zorunlu kış lastiği uygulaması başlangıç tarihi

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan, özel araçlarda ise can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için gereken kış lastiği uygulaması yakın zaman sonra başlayacak. Peki, zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlar? Hangi araçlar kışlık lastik takmak zorunda?

Kış lastiği ne zaman takılır? İşte zorunlu kış lastiği uygulaması başlangıç tarihi - 1

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği takmaları, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutuluyor. Söz konusu yetki, Bakanlıkça valiliklere de devredilebiliyor. İşte, zorunlu kış lastiği uygulaması başlangıç tarihi...

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Kış lastiği ne zaman takılır? İşte zorunlu kış lastiği uygulaması başlangıç tarihi - 2

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bu kış 1 Aralık 2023'de başlayacak kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması, 1 Nisan 2024 tarihinde ise sona erecek.

Araçların denetimi, Bakanlığın yetkilendirdiği personelin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimleri tarafından yapılıyor. Kurala uymayan araç sürücülerine idari para cezası kesiliyor.

Kış lastiği ne zaman takılır? İşte zorunlu kış lastiği uygulaması başlangıç tarihi - 3

HANGİ ARAÇLAR TAKMAK ZORUNDA?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemeleri kapsamında 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunluluğu bulunuyor.
Özel otomobiller için ise yasal zorunluluk olmasa da kış lastiği kullanımı öneriliyor.

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