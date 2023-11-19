Kış lastiği ne zaman takılır? İşte zorunlu kış lastiği uygulaması başlangıç tarihi
Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan, özel araçlarda ise can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için gereken kış lastiği uygulaması yakın zaman sonra başlayacak. Peki, zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlar? Hangi araçlar kışlık lastik takmak zorunda?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği takmaları, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutuluyor. Söz konusu yetki, Bakanlıkça valiliklere de devredilebiliyor. İşte, zorunlu kış lastiği uygulaması başlangıç tarihi...