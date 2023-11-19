Kış lastiği ne zaman takılır? İşte zorunlu kış lastiği uygulaması başlangıç tarihi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği takmaları, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutuluyor. Söz konusu yetki, Bakanlıkça valiliklere de devredilebiliyor. İşte, zorunlu kış lastiği uygulaması başlangıç tarihi...