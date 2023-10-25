“Kız çocuğunun fotoğrafını çekti” denilerek öldürüldü, anne ve kızı “o değildi” dedi
Diyarbakır’da 12 yaşındaki kız çocuğu G.S.’nin fotoğrafını çektiği iddiasıyla bıçaklanıp dövülen, yaralı halde sokaklarda gezdirilip yaşamını yitiren ancak yanlış kişi olduğu ortaya çıkan Ergün Arslan’ın ölümüne ilişkin davada anne ve kızı dinlendi. Anne kız fotoğrafı çekenin Arslan olmadığını söyledi. G.S., çöpçü kıyafetli kişinin telefonu üzerine doğru tuttuğunu belirterek, “Daha sonra eve gidip anneme anlattım. Gelip oraya baktık ama kimseyi göremedik. Ben olaylar nasıl gelişti bilmiyorum. Fotoğrafımı çeken Ergün Arslan değildi. Emniyette de fotoğrafını görmüştüm o değildi.” dedi. Mahkeme, 2 tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Diyarbakır’da kız çocuğunun fotoğrafını çektiği gerekçesiyle bıçaklanıp dövülen, ardından da yaralı halde sokaklarda gezdirilen ve yaşamını yitiren Ergün Arslan’ın ölümüne ilişkin dava görülmeye devam edildi.