“Kız çocuğunun fotoğrafını çekti” denilerek öldürüldü, anne ve kızı “o değildi” dedi

“FOTOĞRAFI ÇEKEN ERGÜN ARSLAN DEĞİL”

Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci duruşmasında 2’si tutuklu, 6 sanık ile Ergün Aslan'ın eşi Azize ve kardeşi Süleyman Arslan ve sanıkların yakınları salonda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı olayların başlamasına sebep olduğu iddia edilen anne N.S. ve kızı G.S.’yi de duruşmada ayrı ayrı dinledi. N.S., “Kızımı yengesinin evine şampuan alması için yolladım. Oradan çıkınca çöpçü kıyafetli olan bir kişi cep telefonunu ona doğru tutmuş. O da gelip bana söyledi. Ben de onunla beraber aşağı indim ve gidip baktık, öyle birini görmedik. Bu durumu kimseye anlatmadım, babasının bile haberi yok. Emniyette teşhis yaptırdılar, fotoğrafı çeken kişi Ergün Arslan değildi.” dedi.

“ÇÖPÇÜ KIYAFETLİ KİŞİ TELEFONU ÜZERİME DOĞRU TUTTU”

Fotoğrafı çekildiği iddia edilen G.S. ise çöpçü kıyafetli kişinin telefonu üzerine doğru tuttuğunu söyledi. G.S., “Kimsin diye bağırdım. Yengemin evine gitmiştim. Çıktığımda oldu bunlar. Daha sonra eve gidip anneme anlattım. Gelip oraya baktık ama kimseyi göremedik. Ben olaylar nasıl gelişti bilmiyorum. Buradaki kimseyi de tanımıyorum. Fotoğrafımı çeken Ergün Arslan değildi. Emniyette de fotoğrafını görmüştüm o değildi.” diye konuştu.