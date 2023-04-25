Kızılelma ve Akıncı'dan kol uçuşu

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, uçuş test kampanyası kapsamında önemli bir aşamayı daha geçti.
Bayraktar Kızılelma, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleştirdiği 9'uncu ve 10'uncu uçuş testlerinde, Bayraktar Akıncı TİHA ile kol uçuşu icra etti.
Test kapsamında bir insansız savaş uçağı ile bir insansız hava aracının kol uçuşu icra etmesiyle bir ilk yaşandı.
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dünya havacılık tarihinde bir ilk; Bir Taarruzi İHA ve bir İnsansız Savaş Uçağı yakın kol uçuşunda otonom bir şekilde uçtu" dedi.
Şimdiye kadar iki prototipi başarıyla üretilen ve 27 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde TEKNOFEST 2023 kapsamında Atatürk Havalimanı'nda halkla buluşacak Bayraktar Kızılelma'nın geliştirme ve üretim faaliyetleri devam ediyor.
Milli insansız savaş uçağının 2024 yılında seri üretimine geçilmesi planlanıyor.