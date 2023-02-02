Kocası canlı yayında itiraf etmişti | Mine Kocadağ cinayetinin nedeni TikTok paylaşımlarıymış

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde geçen yıl ağustos ayında kaybolan evli 1 çocuk annesi Mine Kocadağ cinayetinin nedeni belli oldu. TikTok paylaşımlarıyla başlayan kıskançlık kavgası sonucu kocası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Kocası canlı yayında itiraf etmişti | Mine Kocadağ cinayetinin nedeni TikTok paylaşımlarıymış - 1

Denizli'de Mine Kocadağ'ın, sosyal medya paylaşımları nedeniyle kocası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Mine Kocadağ için kayıp başvurusu yapan ağabey Tayfun Koç'un, kardeşinin cinayete kurban gittiği iddiasıyla "Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme" programına müracaat etmesinin ardından koca Mithat Kocadağ (31), eşini öldürdüğünü itiraf etmişti.

Kocası canlı yayında itiraf etmişti | Mine Kocadağ cinayetinin nedeni TikTok paylaşımlarıymış - 2

Eşinin 2 gün evde sakladığı cesedini çuvala koyup gömdüğü yeri tarif eden Mithat Kocadağ, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocası canlı yayında itiraf etmişti | Mine Kocadağ cinayetinin nedeni TikTok paylaşımlarıymış - 3

EŞİNİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF EDİP, CESEDİNİ GÖMDÜĞÜ YERİ GÖSTERDİ

Soruşturmayı derinleştiren cinayet büro ekipler, çelişkili ifadeler veren Mithat Kocadağ'ın, çalıştığı otelden alınan güvenlik kamera görüntülerinde el arabasıyla çuval taşıdığı görüntülere ulaştı.

Polis ekipleri otelin arkasında ve bahçesinde geçen hafta Mine Kocadağ'ı arama çalışmaları başlattı. İş makineleriyle yapılan kazı çalışmalarında Mine Kocadağ'a ait bir ize rastlanmadı.

Kocadağ, canlı yayında eşi Mine Kocadağ'ı öldürdüğünü itiraf edip, cesedini gömdüğü yeri gösterdi.

Kocası canlı yayında itiraf etmişti | Mine Kocadağ cinayetinin nedeni TikTok paylaşımlarıymış - 4

TARTIŞMALAR TİKTOK PAYLAŞIMLARIYLA GELDİ

Kocadağ'ın sosyal medya platformu TikTok'ta paylaştığı videolar sebebiyle eşiyle tartıştığı ortaya çıktı.

Kocadağ'a ait olduğu ileri sürülen ceset, otopsi için morga kaldırıldı.

Kocası canlı yayında itiraf etmişti | Mine Kocadağ cinayetinin nedeni TikTok paylaşımlarıymış - 5

DNA ÖRNEĞİ ALINDI

Tanınmayacak halde olan cesetten alınan örnekler, DNA tespiti için İzmir'e gönderildi.

Kocası canlı yayında itiraf etmişti | Mine Kocadağ cinayetinin nedeni TikTok paylaşımlarıymış - 6

Aileden alınacak örneklerle yapılacak karşılaştırmanın ardından, cesedin Mine Kocadağ'a ait olup olmadığı belirlenecek.

Cenazenin, DNA sonuçlarının kesinleşmesinin ardından toprağa verileceği ifade edildi.

Kocası canlı yayında itiraf etmişti | Mine Kocadağ cinayetinin nedeni TikTok paylaşımlarıymış - 7

Öte yandan çiftin 6 yaşındaki oğulları T.B.K'nın ise anneannesinin yanında yaşamını sürdürdüğü öğrenildi.

Kocası canlı yayında itiraf etmişti | Mine Kocadağ cinayetinin nedeni TikTok paylaşımlarıymış - 8

ÖN OTOPSİ SONUCU

Mine Kocadağ'ın Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morgunda yapılan ön otopsisinde boğularak öldürüldüğü, boğazında da düğümlenmiş havlunun bulunduğu öğrenildi.

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