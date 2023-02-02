Kocası canlı yayında itiraf etmişti | Mine Kocadağ cinayetinin nedeni TikTok paylaşımlarıymış

EŞİNİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF EDİP, CESEDİNİ GÖMDÜĞÜ YERİ GÖSTERDİ

Soruşturmayı derinleştiren cinayet büro ekipler, çelişkili ifadeler veren Mithat Kocadağ'ın, çalıştığı otelden alınan güvenlik kamera görüntülerinde el arabasıyla çuval taşıdığı görüntülere ulaştı.

Polis ekipleri otelin arkasında ve bahçesinde geçen hafta Mine Kocadağ'ı arama çalışmaları başlattı. İş makineleriyle yapılan kazı çalışmalarında Mine Kocadağ'a ait bir ize rastlanmadı.



Kocadağ, canlı yayında eşi Mine Kocadağ'ı öldürdüğünü itiraf edip, cesedini gömdüğü yeri gösterdi.