Konyaaltı'nda denizin dibi çöplüğe döndü

"HER SEFERİNDE DAHA PİS"

Yaz sezonu boyunca sahilde temizlik dalışları yaptıklarını söyleyen Sualtı Topluluğu Başkanı Onur Kuş, "Sezon boyunca sahil kalabalık oluyor ve deniz kirleniyor. Su altında gördüklerimiz, her dalışta bizi daha çok şaşırtıyor." ifadelerini kullandı.

Genelde plastik kirliliğinin çok fazla olduğundan söz eden Kuş, "Su altından her şey çıkabiliyor. Bu doğaya da büyük zarar veriyor. Her dalışımızda temizlik yapmaya çalışıyoruz. Bir sonraki sefer gittiğimizde daha pis bir şekilde buluyoruz. Su altı gözükmediği için buradaki kirlilik çok dikkat çekmiyor. Buna dikkat çekmeye çalışıyoruz. Denizler bizim vatanımız, buraya sahip çıkmamız gerekiyor." diye konuştu.