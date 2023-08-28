Konyaaltı'nda denizin dibi çöplüğe döndü
Antalya'nın simge noktalarından Konyaaltı Sahili'nde denizin dibi, atılan veya karadan ulaşan atıklarla kirleniyor. Deniz dibinde temizlik yapan Akdeniz Üniversitesi Sualtı Topluluğu üyeleri, her dalışta kilolarca atık topluyor.
Kentin en uğrak noktalarından Konyaaltı Sahili, her yıl binlerce yerli ve yabancı tatilciyi ağırlıyor.
Bu süreçte denize atılan veya sahilde bırakılıp, denize ulaşan atıklar nedeniyle deniz dibinde kirlilik oluşuyor. Akdeniz Üniversitesi Sualtı Topluluğu üyeleri, özellikle plastik atıkların oluşturduğu kirlilikle boğuşan deniz dibini temizlemeye çalışıyor.