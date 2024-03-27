Köprübaşı Belediyesi hangi partide? Köprübaşı Belediye başkanı kimdir? Köprübaşı Belediye başkan adayları

KÖPRÜBAŞI BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Köprübaşı Belediyesi Başkanı Regaip Topuz Kimdir?

Regaip Topuz, 28 Eylül 2002 tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisine üye olarak aktif siyasi hayatına başladı. Ardından Gençlik Kolları Ana Kademe Yönetim Kurulu Üyeliği ve Manisa Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği Görevlerinde bulundu.



2014 yılından itibaren Köprübaşı Ak Parti İlçe Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Ticari hayatını lojistik, hazır yemek fabrikası ve tarım hayvancılık olarak devam etmektedir.



2003 ve 2010 yılları arasında Tütünkent Taşıyıcı Koop. Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Ardından 2012 ve 2016 yılları arasında Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Koop. Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.



Regaip Topuz, 2019’da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Manisa Köprübaşı Belediye Başkan Adayı oldu.