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Köprübaşı Belediyesi hangi partide? Köprübaşı Belediye başkanı kimdir? Köprübaşı Belediye başkan adayları

Köprübaşı Belediyesi hangi partide? Köprübaşı Belediye Başkanı kimdir? Köprübaşı Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Manisa Köprübaşı Belediyesini hangi parti kazandı ve Manisa Köprübaşı Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Manisa Köprübaşı yerel seçim sonuçları..

Köprübaşı Belediyesi hangi partide? Köprübaşı Belediye başkanı kimdir? Köprübaşı Belediye başkan adayları - 1

KÖPRÜBAŞI BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Manisa Köprübaşı Belediyesini 4.658 alınan oy ve %49.33 oy oranı ile AK Parti adayı Regaip Topuz kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • AK Parti%49.33
  • İyi Parti%49.02
  • Vatan Partisi%0.78
  • Saadet Partisi%0.54
  • BTP%0.33

TÜRKİYE HABERLERİ

Köprübaşı Belediyesi hangi partide? Köprübaşı Belediye başkanı kimdir? Köprübaşı Belediye başkan adayları - 2

KÖPRÜBAŞI BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Köprübaşı Belediyesi Başkanı Regaip Topuz Kimdir?

Regaip Topuz, 28 Eylül 2002 tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisine üye olarak aktif siyasi hayatına başladı. Ardından Gençlik Kolları Ana Kademe Yönetim Kurulu Üyeliği ve Manisa Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği Görevlerinde bulundu.

2014 yılından itibaren Köprübaşı Ak Parti İlçe Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Ticari hayatını lojistik, hazır yemek fabrikası ve tarım hayvancılık olarak devam etmektedir.

2003 ve 2010 yılları arasında Tütünkent Taşıyıcı Koop. Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Ardından 2012 ve 2016 yılları arasında Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Koop. Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

Regaip Topuz, 2019’da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Manisa Köprübaşı Belediye Başkan Adayı oldu.

Köprübaşı Belediyesi hangi partide? Köprübaşı Belediye başkanı kimdir? Köprübaşı Belediye başkan adayları - 3

KÖPRÜBAŞI BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • REGAİP TOPUZ
  • FATİH TAŞLI
  • EROL ŞEN
  • İSMAİL AKSOY
  • İRFAN KAYA
  • YÜKSEL ACAR
  • MUHSİN GÜÇ
  • ZİNNOR ÖNAL
Köprübaşı Belediyesi hangi partide? Köprübaşı Belediye başkanı kimdir? Köprübaşı Belediye başkan adayları - 4

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