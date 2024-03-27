Köprübaşı Belediyesi hangi partide? Köprübaşı Belediye başkanı kimdir? Köprübaşı Belediye başkan adayları
Köprübaşı Belediyesi hangi partide? Köprübaşı Belediye Başkanı kimdir? Köprübaşı Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Manisa Köprübaşı Belediyesini hangi parti kazandı ve Manisa Köprübaşı Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Manisa Köprübaşı yerel seçim sonuçları..
KÖPRÜBAŞI BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Manisa Köprübaşı Belediyesini 4.658 alınan oy ve %49.33 oy oranı ile AK Parti adayı Regaip Topuz kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti%49.33
- İyi Parti%49.02
- Vatan Partisi%0.78
- Saadet Partisi%0.54
- BTP%0.33