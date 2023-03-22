Kore yarımadasında gövde gösterisi

Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Kore, Kore yarımadasında son 5 yılın en büyük tatbikatını yürütüyor. Ruslar da dün bölgede bombardıman uçağıyla uçuş yaptığını duyurdu. NATO'nun Avrupa'daki tatbikatları da sürüyor.

Kore yarımadasında gövde gösterisi - 1

Uzakdoğu'da askeri gövde gösterisi. Güney Kore semalarında iki adet Amerikan B1 bombardıman uçağına, Güney Kore'nin F-35'leri, Amerikan ordusunun F-16'ları eşlik etti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kore yarımadasında gövde gösterisi - 2

İki Tu-95MB tipi stratejik füze taşıyıcı Rus uçağı Japon Denizi üzerinde uçtu.

Kore yarımadasında gövde gösterisi - 3

Rus bombardıman uçaklarının 7 saat süren uçuşuna SU-30 ve SU-35 jetleri eşlik etti. Moskova, uçuşun rutin olduğunu, uluslararası sularda gerçekleştiğini ve uluslararası hukuka uygun olduğunu duyurdu.

Kore yarımadasında gövde gösterisi - 4

Rusya'nın uçuşu, Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede ortak tatbikatlar yaptığı dönemde gerçekleşti.

Kore yarımadasında gövde gösterisi - 5

Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya, haftasonu Japon Denizi'nde ortak hava tatbikatı gerçekleştirdi.

Kore yarımadasında gövde gösterisi - 6

Hafta başanıda ise Amerikan Birleşik Devletleri, Güney Kore ile son 5 yılın en büyük ortak askeri tatbikatına başladı.

Kore yarımadasında gövde gösterisi - 7

Tatbikata Amerikan ordusunun amfibik saldırı gemisi "USS Makin" de katılacak.

Kore yarımadasında gövde gösterisi - 8

Gemi Güney Kore'nin Busan limanına ulaştı.

İki ülke Kore yarımadası'nın güneyinde hem havada hem denizde tatbikat yapıyor.

Kore yarımadasında gövde gösterisi - 9

Kuzey Kore ise tatbikata füze denemelerine hız vererek yanıt verdi. Tatbikatın başlamasından bu yana 5 füze denemesi yaptı.

Kore yarımadasında gövde gösterisi - 10

Avrupa'da da NATO tatbikatları sürüyor. Polonya ve Hollanda savaş uçakları, Polonya'nın kuzeyindeki Marbork kentinde ortak tatbikata katıldı.

Kore yarımadasında gövde gösterisi - 11

Marbork'taki askeri üs Şubat'tan bu yana Hollanda hava kuvvetlerine ait F-35'lere ev sahipliği yapıyor.

Kore yarımadasında gövde gösterisi - 12

Hollanda'nın F-35'leri Polonya'nın Mig 29'larıyla birlikte uçtu.

Kore yarımadasında gövde gösterisi - 13

Amerika Birleşik Devletleri, Polonya'da ilk daimi askeri garnizonunun açılışını yaptı. Törende konuşan ABD'nin Varşova Büyükelçisi Mark Brzezinski, ülkesinin Polonya'da kalıcı olduğuna vurgu yaptı. Brzezinski, "Burası NATO'nun Rus saldırganlığına karşı birliğinin göstergesi" dedi.

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