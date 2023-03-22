Kore yarımadasında gövde gösterisi

Uzakdoğu'da askeri gövde gösterisi. Güney Kore semalarında iki adet Amerikan B1 bombardıman uçağına, Güney Kore'nin F-35'leri, Amerikan ordusunun F-16'ları eşlik etti.
İki Tu-95MB tipi stratejik füze taşıyıcı Rus uçağı Japon Denizi üzerinde uçtu.
Rus bombardıman uçaklarının 7 saat süren uçuşuna SU-30 ve SU-35 jetleri eşlik etti. Moskova, uçuşun rutin olduğunu, uluslararası sularda gerçekleştiğini ve uluslararası hukuka uygun olduğunu duyurdu.
Rusya'nın uçuşu, Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede ortak tatbikatlar yaptığı dönemde gerçekleşti.
Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya, haftasonu Japon Denizi'nde ortak hava tatbikatı gerçekleştirdi.
Hafta başanıda ise Amerikan Birleşik Devletleri, Güney Kore ile son 5 yılın en büyük ortak askeri tatbikatına başladı.
Tatbikata Amerikan ordusunun amfibik saldırı gemisi "USS Makin" de katılacak.
Gemi Güney Kore'nin Busan limanına ulaştı.
İki ülke Kore yarımadası'nın güneyinde hem havada hem denizde tatbikat yapıyor.
Kuzey Kore ise tatbikata füze denemelerine hız vererek yanıt verdi. Tatbikatın başlamasından bu yana 5 füze denemesi yaptı.
Avrupa'da da NATO tatbikatları sürüyor. Polonya ve Hollanda savaş uçakları, Polonya'nın kuzeyindeki Marbork kentinde ortak tatbikata katıldı.
Marbork'taki askeri üs Şubat'tan bu yana Hollanda hava kuvvetlerine ait F-35'lere ev sahipliği yapıyor.
Hollanda'nın F-35'leri Polonya'nın Mig 29'larıyla birlikte uçtu.
Amerika Birleşik Devletleri, Polonya'da ilk daimi askeri garnizonunun açılışını yaptı. Törende konuşan ABD'nin Varşova Büyükelçisi Mark Brzezinski, ülkesinin Polonya'da kalıcı olduğuna vurgu yaptı. Brzezinski, "Burası NATO'nun Rus saldırganlığına karşı birliğinin göstergesi" dedi.