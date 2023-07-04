Korhan Berzeg’i arama çalışmaları 18’inci gününde | İHA’lar ve termal kameralı dronelar devrede

Amerika Birleşik Devletleri'nde Dünya Bankası'nda bir dönem Asya Direktörü olarak çalışan ve emekli olup, İstanbul Büyükada’da yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, mayıs ayında tatil için eşi İngiliz uyruklu Angela Berzeg ile memleketi Gönen'in kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki evine geldi.