Korhan Berzeg’i arama çalışmaları 18’inci gününde | İHA’lar ve termal kameralı dronelar devrede

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) bir dönem Dünya Bankası’nda çalışıp emekli olduktan sonra Türkiye’ye dönen ve yaz tatilini geçirmek için ailesiyle birlikte geldiği Balıkesir’in Gönen ilçesinde köpeğiyle yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Korhan Berzeg’i arama çalışmaları 18’inci günde de sürüyor. Arama çalışmalarında İHA’lar ve ısıya duyarlı termal kameralı dronelar da kullanılıyor. Berzeg'den bir ize hala ulaşılabilmiş değil.

Korhan Berzeg’i arama çalışmaları 18’inci gününde | İHA’lar ve termal kameralı dronelar devrede - 1

Amerika Birleşik Devletleri'nde Dünya Bankası'nda bir dönem Asya Direktörü olarak çalışan ve emekli olup, İstanbul Büyükada’da yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, mayıs ayında tatil için eşi İngiliz uyruklu Angela Berzeg ile memleketi Gönen'in kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki evine geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Korhan Berzeg’i arama çalışmaları 18’inci gününde | İHA’lar ve termal kameralı dronelar devrede - 2

17 Haziran'da, Angela Berzeg kahvaltı hazırlarken, doberman cinsi köpeği Tina ile yürüyüş yapmak için evden ayrılan Korhan Berzeg, geri dönmedi. Cep telefonunu evde bırakan Berzeg, eve dönmeyince eşi Angela Berzeg, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

Korhan Berzeg’i arama çalışmaları 18’inci gününde | İHA’lar ve termal kameralı dronelar devrede - 3

40 KİŞİLİK EKİP SAHADA

İhbarla bölgeye, AFAD, AKUT ekipleriyle Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı komando timleri sevk edildi. Çalışmalara, Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, Gönen Doğal Afetler Arama Kurtarma Derneği (GÖNDAK), ekiplerinin yanı sıra dağ, mağara, kanyon gibi ulaşılması zor bölgelerde profesyonel arama yapan SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği ile Ankara'dan gelen Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'na (JÖAK) bağlı ekipler de destek verdi.

Korhan Berzeg’i arama çalışmaları 18’inci gününde | İHA’lar ve termal kameralı dronelar devrede - 4

İHA VE DRONELAR DEVREDE

Havadan İHA ve ısıya duyarlı termal kameralı dronelar, karadan da 1 iz takip köpeği ve 1 kadavra arama köpeğiyle çalışmaların 18'inci gününde yaklaşık 40 kişilik ekibin katıldığı arama çalışmalarında, Berzeg'e ait herhangi bir ize rastlanamadı.

Korhan Berzeg’i arama çalışmaları 18’inci gününde | İHA’lar ve termal kameralı dronelar devrede - 5

İHBAR ASILSIZ ÇIKTI

Kayıp olan Korhan Berzeg'in dün Gönen Çayı çevresinde görüldüğü ihbarıyla yapılan çalışmalar sonrası asılsız çıktı. Yürütülen çalışmalarda Berzeg'e ait herhangi bir iz bulunamadı.

Korhan Berzeg’i arama çalışmaları 18’inci gününde | İHA’lar ve termal kameralı dronelar devrede - 6

Arama çalışmaları sürerken, geçen hafta Korhan Berzeg'in Amerika'da yaşayan kızı Sibel, işi sebebiyle yurt dışına döndü.

Korhan Berzeg’i arama çalışmaları 18’inci gününde | İHA’lar ve termal kameralı dronelar devrede - 7

Dün ise Berzeg'in diğer kızı Nisa'nın da yaşadığı İngiltere'ye döndüğü, eşi Angela Berzeg'in de Büyükada'ya gittiği öğrenildi.

Korhan Berzeg’i arama çalışmaları 18’inci gününde | İHA’lar ve termal kameralı dronelar devrede - 8

Angela Berzeg'in birkaç gün sonra Gönen'e geri geleceği öğrenildi.

Korhan Berzeg’i arama çalışmaları 18’inci gününde | İHA’lar ve termal kameralı dronelar devrede - 9
Korhan Berzeg’i arama çalışmaları 18’inci gününde | İHA’lar ve termal kameralı dronelar devrede - 10
Korhan Berzeg’i arama çalışmaları 18’inci gününde | İHA’lar ve termal kameralı dronelar devrede - 11
Korhan Berzeg’i arama çalışmaları 18’inci gününde | İHA’lar ve termal kameralı dronelar devrede - 12
Korhan Berzeg’i arama çalışmaları 18’inci gününde | İHA’lar ve termal kameralı dronelar devrede - 13
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