Korhan Berzeg’i arama çalışmaları 18’inci gününde | İHA’lar ve termal kameralı dronelar devrede
Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) bir dönem Dünya Bankası’nda çalışıp emekli olduktan sonra Türkiye’ye dönen ve yaz tatilini geçirmek için ailesiyle birlikte geldiği Balıkesir’in Gönen ilçesinde köpeğiyle yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Korhan Berzeg’i arama çalışmaları 18’inci günde de sürüyor. Arama çalışmalarında İHA’lar ve ısıya duyarlı termal kameralı dronelar da kullanılıyor. Berzeg'den bir ize hala ulaşılabilmiş değil.
Amerika Birleşik Devletleri'nde Dünya Bankası'nda bir dönem Asya Direktörü olarak çalışan ve emekli olup, İstanbul Büyükada’da yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, mayıs ayında tatil için eşi İngiliz uyruklu Angela Berzeg ile memleketi Gönen'in kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki evine geldi.