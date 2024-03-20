Korkuteli Belediyesi hangi partide? Korkuteli Belediye başkanı kimdir? Korkuteli Belediye başkan adayları

KORKUTELİ BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Korkuteli Belediyesi Başkanı Ömer Niyazi İşlek Kimdir?

Korkuteli’nin eski müftülerinden Oyunyeri mahallesi doğumlu İslam alimi Yoyluzade Hüseyin Hilmi Efendi’nin oğlu olan Bozova Karataş köyünün öncü çiftçilerinden ve ilk meyvecilerinden Hacı Muhittin İŞLEK’in torunu Ömer İŞLEK 01.01.1976 yılında doğmuştur.



İlk Orta ve Lise eğitiminin ardından vatani görevini Ankara Genel Kurmay Başkanlığı Özel hizmetlerde yapmıştır. Milliyetçi ve muhafazakâr bir ailede büyüyen Ömer İŞLEK, vatan ve millet sevdası ile ilgili duygularını lise yıllarında gitmeye başladığı Ülkü Ocaklarında pekiştirmiştir.



Askerlik dönüşü araştırma ve danışmanlık faaliyetleri, siyasi danışmanlık, seçmen davranışları ve siyasi strateji üzerine çalışmalarına başlamıştır.



Türkiye genelinde Milletvekilliği, Belediye Başkanlığı, Ticaret Odası ve Sanayi Odası seçimleri başta olmak üzere bugüne kadar 40’ın üzerinde seçim kampanyası yürütmüştür.



Türkiye geneli ve yerel yönetimlere yönelik kamuoyu araştırmaları, stratejik planlamalar ve anketler doğrultusunda birçok bakan, milletvekili, müsteşar, belediye başkanı ve bürokrata danışmanlık yapmıştır. Tüm bu çalışmalar döneminde yerel yönetimler için hazırladığı projelerle, Dünya Bankası ve Avrupa Birliği fonlarından yüksek miktarda hibelerin çalışma yaptığı bölge halkına kazandırılmasına öncülük etmiştir.



Bu projeler sayesinde ilgili belediyelerin bütçelerine hibe cinsinden önemli katkılar sağlayan Ömer İŞLEK, özellikle bölgedeki gençlerinin iş sahibi olmasına vesile olmuştur. 2012 yılında kurulan MEKAM (Medeniyet ve Kültür Araştırmaları Merkezi) kurucu yönetim kurulu üyesi ve halen siyaset ve halkla ilişkiler bölüm başkanlığını yapmaktadır.



Ömer İŞLEK evli olup Tunahan, Murathan ve Selimhan isimli 3 çocuk babasıdır.