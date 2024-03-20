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Korkuteli Belediyesi hangi partide? Korkuteli Belediye başkanı kimdir? Korkuteli Belediye başkan adayları

Korkuteli Belediyesi hangi partide? Korkuteli Belediye Başkanı kimdir? Korkuteli Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Antalya Korkuteli Belediyesini hangi parti kazandı ve Antalya Korkuteli Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Antalya Korkuteli yerel seçim sonuçları..

Korkuteli Belediyesi hangi partide? Korkuteli Belediye başkanı kimdir? Korkuteli Belediye başkan adayları - 1

KORKUTELİ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Antalya Korkuteli Belediyesini 13.496 alınan oy ve %35.94 oy oranı ile MHP adayı Ömer Niyazi İşlek kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • MHP %35.94
  • İyi Parti %32.96
  • Saadet Partisi %29.79
  • DP %0.50
  • DSP %0.45
  • BTP %0.25
  • Diğer%0.10

TÜRKİYE HABERLERİ

Korkuteli Belediyesi hangi partide? Korkuteli Belediye başkanı kimdir? Korkuteli Belediye başkan adayları - 2

KORKUTELİ BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Korkuteli Belediyesi Başkanı Ömer Niyazi İşlek Kimdir?

Korkuteli’nin eski müftülerinden Oyunyeri mahallesi doğumlu İslam alimi Yoyluzade Hüseyin Hilmi Efendi’nin oğlu olan Bozova Karataş köyünün öncü çiftçilerinden ve ilk meyvecilerinden Hacı Muhittin İŞLEK’in torunu Ömer İŞLEK 01.01.1976 yılında doğmuştur.

İlk Orta ve Lise eğitiminin ardından vatani görevini Ankara Genel Kurmay Başkanlığı Özel hizmetlerde yapmıştır. Milliyetçi ve muhafazakâr bir ailede büyüyen Ömer İŞLEK, vatan ve millet sevdası ile ilgili duygularını lise yıllarında gitmeye başladığı Ülkü Ocaklarında pekiştirmiştir.

Askerlik dönüşü araştırma ve danışmanlık faaliyetleri, siyasi danışmanlık, seçmen davranışları ve siyasi strateji üzerine çalışmalarına başlamıştır.

Türkiye genelinde Milletvekilliği, Belediye Başkanlığı, Ticaret Odası ve Sanayi Odası seçimleri başta olmak üzere bugüne kadar 40’ın üzerinde seçim kampanyası yürütmüştür.

Türkiye geneli ve yerel yönetimlere yönelik kamuoyu araştırmaları, stratejik planlamalar ve anketler doğrultusunda birçok bakan, milletvekili, müsteşar, belediye başkanı ve bürokrata danışmanlık yapmıştır. Tüm bu çalışmalar döneminde yerel yönetimler için hazırladığı projelerle, Dünya Bankası ve Avrupa Birliği fonlarından yüksek miktarda hibelerin çalışma yaptığı bölge halkına kazandırılmasına öncülük etmiştir.

Bu projeler sayesinde ilgili belediyelerin bütçelerine hibe cinsinden önemli katkılar sağlayan Ömer İŞLEK, özellikle bölgedeki gençlerinin iş sahibi olmasına vesile olmuştur. 2012 yılında kurulan MEKAM (Medeniyet ve Kültür Araştırmaları Merkezi) kurucu yönetim kurulu üyesi ve halen siyaset ve halkla ilişkiler bölüm başkanlığını yapmaktadır.

Ömer İŞLEK evli olup Tunahan, Murathan ve Selimhan isimli 3 çocuk babasıdır.

Korkuteli Belediyesi hangi partide? Korkuteli Belediye başkanı kimdir? Korkuteli Belediye başkan adayları - 3

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • SADIK ÖNAL
  • SANİYE CARAN
  • EMRE KÖKEN
  • AHMET HAKAN YUMAKOĞULLARI
  • REMZİ YILDIZ
  • DERYA GÜNBATTI
  • HİKMET YİĞİT OLKUN
  • MEHMET NAHİT TAŞPINAR
  • ÖMER DAGAL
  • HACER BUYRUK
  • SEMRA YILMAZ
  • MEHMET İSLAMOĞLU
  • HANİFE YALÇIN
Korkuteli Belediyesi hangi partide? Korkuteli Belediye başkanı kimdir? Korkuteli Belediye başkan adayları - 4

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