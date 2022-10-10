Korsan duba evler için süre verildi

"Bu evler, vatandaşlarımızın can güvenliğini tehlikeye düşürmektedir. Bu gerekçeler doğrultusunda bu barakaların kaldırılması için valiliğimizce sahiplerine 25 Ekim’e kadar süre verilmiştir. Bu süre zarfında yüzen evler, Seyhan Baraj Gölü’nden sahipleri tarafından kaldırılmadığı takdirde kamu gücü kullanılarak kaldırılacaktır."