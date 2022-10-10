Korsan duba evler için süre verildi

Adana Valiliği, Seyhan Baraj Gölü’nde dubalar üzerine inşa edilen ve günlüğü 700 liradan kiralanan yüzen barakaların kaldırılması için 25 Ekim'e kadar süre verdi.
Çevresindeki yeşil alanlarla yaz aylarında cazibe merkezi olan Seyhan Baraj Gölü’ne resmi izin alınmadan yapılan baraka evler görüntü kirliliği oluşturduğu gerekçesiyle tepki çekti.
İnternet üzerinden günlük 700 liraya kiraya verilen barakaların sayısının her geçen gün artması üzerine Adana Valiliği devreye girdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, barakaların verilen süreye rağmen kaldırılmaması halinde ekipler tarafından kaldırılacağı belirtildi.
Açıklamada, duba üzerindeki yapıların her geçen gün arttığı kaydedildi. Bu tarz yapıların yasal bir dayanağı olmadığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:
"Bu evler, vatandaşlarımızın can güvenliğini tehlikeye düşürmektedir. Bu gerekçeler doğrultusunda bu barakaların kaldırılması için valiliğimizce sahiplerine 25 Ekim’e kadar süre verilmiştir. Bu süre zarfında yüzen evler, Seyhan Baraj Gölü’nden sahipleri tarafından kaldırılmadığı takdirde kamu gücü kullanılarak kaldırılacaktır."