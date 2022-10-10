Korsan duba evler için süre verildi

Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde duba üzerine inşa edilen yapıların kaldırılması için valilik devreye girdi. Söz konusu yapıların kaldırılması için 25 Ekim'e kadar süre verildi.

Korsan duba evler için süre verildi - 1

Adana Valiliği, Seyhan Baraj Gölü’nde dubalar üzerine inşa edilen ve günlüğü 700 liradan kiralanan yüzen barakaların kaldırılması için 25 Ekim'e kadar süre verdi.

Korsan duba evler için süre verildi - 2

Çevresindeki yeşil alanlarla yaz aylarında cazibe merkezi olan Seyhan Baraj Gölü’ne resmi izin alınmadan yapılan baraka evler görüntü kirliliği oluşturduğu gerekçesiyle tepki çekti.

Korsan duba evler için süre verildi - 3

İnternet üzerinden günlük 700 liraya kiraya verilen barakaların sayısının her geçen gün artması üzerine Adana Valiliği devreye girdi.

Korsan duba evler için süre verildi - 4

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, barakaların verilen süreye rağmen kaldırılmaması halinde ekipler tarafından kaldırılacağı belirtildi.

Korsan duba evler için süre verildi - 5

Açıklamada, duba üzerindeki yapıların her geçen gün arttığı kaydedildi. Bu tarz yapıların yasal bir dayanağı olmadığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

Korsan duba evler için süre verildi - 6

"Bu evler, vatandaşlarımızın can güvenliğini tehlikeye düşürmektedir. Bu gerekçeler doğrultusunda bu barakaların kaldırılması için valiliğimizce sahiplerine 25 Ekim’e kadar süre verilmiştir. Bu süre zarfında yüzen evler, Seyhan Baraj Gölü’nden sahipleri tarafından kaldırılmadığı takdirde kamu gücü kullanılarak kaldırılacaktır."

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER