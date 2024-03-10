Koyun ve kuzuların renkli buluşması

Erzincan’da 500 kuzunun koyunlarla buluşması renkli görüntüler ortaya çıkardı.

Koyun ve kuzuların renkli buluşması - 1

Koyunların kuzulama döneminin başlaması ile birlikte birçok yerde olduğu gibi Erzincan’da da renkli görüntüler oluşuyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Koyun ve kuzuların renkli buluşması - 2

Çağlayan beldesine bağlı köyde, koyun ve kuzularının buluşmasını sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez gerçekleştiriyor.

Koyun ve kuzuların renkli buluşması - 3

Kuzulayan koyunlar, bir süre yavrularıyla aynı mekanda bırakılıyor. Daha sonra ayrı yere konulan kuzular, sabah ve akşam olmak üzere günde iki kere anneleriyle bir araya geliyor.

Koyun ve kuzuların renkli buluşması - 4

Buluşma saatinin yaklaşmasıyla koyunlar dışarıda, kuzular ise ağıllarda melemeye başlıyor. Kapının açılmasıyla birlikte anne ve yavrular birkaç dakika içinde ses ile kokuları sayesinde birbirlerini buluyor. O anlar ise renkli ve duygusal görüntüler oluşturuyor.

Koyun ve kuzuların renkli buluşması - 5
Koyun ve kuzuların renkli buluşması - 6
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