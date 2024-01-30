Kritik davaların hakiminin geçirdiği kazaya takipsizlik kararı | Avukatı karara itiraz etti

KARARA İTİRAZ ETTİ

Başkan Horasan avukatı aracılığıyla takipsizlik kararının kaldırılması için itirazda bulundu. Küçükçekmece Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderilmek üzere sunulan itiraz dilekçesinde, şu ifadelere yer verildi:

“Müvekkilimiz İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi’nin başkanı olup, uzun yıllardan bu yana başta FETÖ terör örgütü olmak üzere birçok terör örgütünün ve suç örgütlerinin yargılandığı davalarda ki mahkemelerde hakim ve başkan olarak bulunmuş olup, ülkemizin menfaatlerini ve hukukun üstünlüğünü gözetmesi sonucu bu terör ve suç örgütlerinin odağı haline gelmiştir. Bu sebeple kendisine koruma tahsis edilmiş, müvekkilimiz silahlanmaya karşı olmasına rağmen görevi gereği silah edinmiştir. Müvekkilimiz en son bakmış olduğu suç örgütü davasında 2023 yılında mahkeme heyeti olarak aldıkları tehdit sonucu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuşlardır. Ancak Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın vermiş olduğu takipsizlik kararı ve dosyası incelendiğinde müvekkilimizin almış olduğu tehditlere yönelik hiçbir çalışma yapılmadığı aşikardır.”

“ARACA MÜDAHALE OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILMADI”

Dilekçede, kritik görevleri nedeniyle almış olduğu tehditler sonrasında resmi yoldan edindiği silahının olay günü ön yolcu koltuğunun üzerinde bulunan çantanın içerisinde olmasına rağmen tanık ifadesine göre silahın yola savrulmuş olduğunun söylendiği vurgulanarak Horasan’ın olay anında alkolsüz olduğu ve şoförlüğünü etkileyecek herhangi bir sağlık problemi olmadığına dikkat çekildi.

Dilekçede şöyle devam edildi:

“Müvekkilimiz olay anını hatırlamamaktır. Kaldı ki yaklaşık 4 aydır hastanede tedavi gördüğü göz önüne alındığında ne kadar büyük bir kazaya/suikasta uğradığı açık olup, olay anını hatırlamaması da gayet doğaldır. Bir kişinin tehdit algılamadığı müddetçe belindeki veya çantasındaki silahı çıkartmayacağı açıktır. Ancak olayda müvekkilimizin çantasında bulunan silah kapalı çantadan çıkarak savrulmuş vaziyette bulunmuştur. Bu olay anında müvekkilimizin bir tehdit unsuru algıladığına karinedir.”

Ayrıca araca ve aracın fren, gaz, direksiyon sistemlerine öncesinde veya kaza esnasında müdahale olup olmadığına yönelik incelemenin de yapılmadığı belirtildi.