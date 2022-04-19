Küçükçekmece Gölü için 'bakterili kurtarma projesi'

"NORMAL HALE GELMESİ 2 YILI BULACAK"

Kılıç, "Eko sistemi bozacak bir şey yapmayacağız. Göl için yararlı bakterileri belirleyecek kirleticileri ve tuzları yok etmelerini hedefliyoruz. Bu çalışma için yaklaşık 2 yıl gibi süreyi öngörüyoruz. 14 gün içerisinde fiziksel değerler alınacak. Projemizde elde edilecek sonuçlara göre Küçükçekmece Lagünü'nün kendini temizlemesi ve normal hale gelmesi 2 yılı bulacaktır" diye ekledi.