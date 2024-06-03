Küçükçekmece'de çöken binanın sahibi için tutuklama talebi
İstanbul Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili soruşturmada gözaltına alınan 4 kişiden bina sahibi Hacı Murat Gençtürk tutuklanması, döner dükkanının eski sahibi Ö.K. adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Döner dükkanının sahibi Ö.A.D. ve eşi İ.D, cumhuriyet savcılığındaki ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.
İstanbul Küçükçekmece'de dün 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin yaralandığı zemin artı 3 katlı binanın çökmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklaması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
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