Küçükçekmece'de çöken binanın sahibi için tutuklama talebi

İstanbul Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili soruşturmada gözaltına alınan 4 kişiden bina sahibi Hacı Murat Gençtürk tutuklanması, döner dükkanının eski sahibi Ö.K. adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Döner dükkanının sahibi Ö.A.D. ve eşi İ.D, cumhuriyet savcılığındaki ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.

Küçükçekmece'de çöken binanın sahibi için tutuklama talebi - 1

İstanbul Küçükçekmece'de dün 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin yaralandığı zemin artı 3 katlı binanın çökmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklaması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Uzmanlardan kritik uyarı: İstanbul'da kendiliğinden yıkılacak 2-3 bin bina var - VİDEO

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Küçükçekmece'de çöken binanın sahibi için tutuklama talebi - 2

Kartaltepe Mahallesi'ndeki apartmanın çökmesinin ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemleri sonrası Küçükçekmece Adliyesi'ne götürüldü.

Küçükçekmece'de çöken binanın sahibi için tutuklama talebi - 3

Şüphelilerden döner dükkanının sahibi Ö.A.D. ve eşi İ.D, cumhuriyet savcılığında ifadeleri alındıktan sonra salıverildi.

Küçükçekmece'de çöken binanın sahibi için tutuklama talebi - 4

Savcı, bina sahibi Hacı Murat Gençtürk'ü tutuklanması, döner dükkanının eski sahibi Ö.K'yi adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Küçükçekmece'de çöken binanın sahibi için tutuklama talebi - 5

Öte yandan çöken zemin artı 3 katlı binanın bitişiğindeki bina, belediye ekiplerince kontrollü şekilde yıkıldı. Yıkılan binanın yanındaki bina da tedbir amaçlı tahliye edildi.

Küçükçekmece'de çöken binanın sahibi için tutuklama talebi - 6

Enkaz kaldırma çalışmalarının tamamlanmasının ardından cadde sabah saatlerinde trafiğe açıldı.

Küçükçekmece'de çöken binanın sahibi için tutuklama talebi - 7
Küçükçekmece'de çöken binanın sahibi için tutuklama talebi - 8
Küçükçekmece'de çöken binanın sahibi için tutuklama talebi - 9
Küçükçekmece'de çöken binanın sahibi için tutuklama talebi - 10
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