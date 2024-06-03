Deprem olmadan bina yıkıldı | Uzmanlardan kritik uyarı: İstanbul'da kendiliğinden yıkılacak 2-3 bin bina var
Arel Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Fatih Alan, İstanbul Küçükçekmece'de 1 kişinin öldüğü 8 kişinin yaralandığı binaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İstanbul'da deprem bile gerekmeden yıkılabilecek 2-3 bin bina olduğunu belirten Alan, "Bunlar saatli bomba gibi ne zaman patlayacağı belli değil." dedi.
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