Kuraklık alarmı: 64 kilometrekarelik baraj çöle döndü

“ŞU AN DURDUĞUMUZ YER NEREDEYSE BARAJIN ORTASI” Çoban Murat, barajın ortasına kadar yürüyerek gelindiğini belirterek, “Su seviyesi her geçen yıl geriye gidiyor. Geçen sene plajın altına kadar çıkıyordu. Bu sene buralara kadar çıktı. Şimdi de geriye gidiyor. Son 1 aydır baya geriledi. Daha önceden ilerdeki köyün oradaydı su ama şimdi oradan buraya kadar su seviyesi çekildi. Böyle giderse 15-20 güne bu da kalmaz, bu da ortadan kalkar. Şu an durduğumuz yer neredeyse barajın ortası, barajın ortasına kadar gelmiş durumdayız şu an” dedi.